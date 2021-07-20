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Спорт

В Национальной хоккейной лиге разразился гомофобный скандал

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн поддержал защитника системы «Нэшвилла» Люка Прокопа, который недавно совершил каминг-аут. Однако были и те, кто считает, что поступок хоккеиста не правильным. Об этом сообщает «Рамблер».

Хоккей.
Хоккей.
unsplash.com

«Люди, если они не могут быть настоящими и подлинными, не могут быть своей лучшей версией. Любой, кто связан с НХЛ, будь то фронт-офис, будь то тренеры и сотрудники по развитию игроков, будь то игроки, мы хотим, чтобы все знали, что, кем бы вы ни были, у вас есть место в нашей семье. Мое собственное убеждение — и как отца, и как дедушки — заключается в том, что людям нужно чувствовать себя комфортно в своей собственной шкуре, и людей нужно принимать такими, какие они есть. Все люди заслуживают уважения», — передает слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

НХЛ на официальной странице в Twitter сообщил о том, что пожертвует 100 тысяч долларов ЛГБТ-организациям. Эти организации были выбраны защитником «Нэшвилла» Люком Прокопом.

Ранее игрок в американский футбол клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Лас-Вегас Райдерс» Карл Нассиб признался, что он гей.

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