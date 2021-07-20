В Национальной хоккейной лиге разразился гомофобный скандал

«Люди, если они не могут быть настоящими и подлинными, не могут быть своей лучшей версией. Любой, кто связан с НХЛ, будь то фронт-офис, будь то тренеры и сотрудники по развитию игроков, будь то игроки, мы хотим, чтобы все знали, что, кем бы вы ни были, у вас есть место в нашей семье. Мое собственное убеждение — и как отца, и как дедушки — заключается в том, что людям нужно чувствовать себя комфортно в своей собственной шкуре, и людей нужно принимать такими, какие они есть. Все люди заслуживают уважения», — передает слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.