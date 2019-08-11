В Новосибирск привезут настоящий Кубок Стэнли

Мероприятие начнётся в 10:30 и продлится до 16:00.
Пройти к месту фотосессии можно будет в порядке очереди, которая будет организована, начиная с площади ЛДС, через левое крыло ЛДС «Сибирь» (сторона стройки, входы № 7 и № 8).
При входе в ЛДС необходимо будет пройти досмотр. Снимать будут только специально привлеченные фотографы. Использовать свои мобильные телефоны и фотокамеры нельзя.
На выходе из фотозоны всем посетителям дадут подробную инструкцию о порядке получения своей фотографии.
В день мероприятия въезд на территорию ЛДС закроют.
Напомним, кубок в июне выиграла американская команда с новосибирским хоккеистом Владимиром Тарасенко в составе.