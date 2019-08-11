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Спорт

В Новосибирск привезут настоящий Кубок Стэнли

19 августа в ледовый дворец спорта «Сибирь» в Новосибирске привезут главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли, сообщили в ХК «Сибирь». С ним (и его обладателем нападающим «Сент-Луис Блюз» Владимиром Тарасенко) можно будет сфотографироваться в специальной фотозоне.

Владимир Тарасенко и Кубок Стэнли.
Владимир Тарасенко и Кубок Стэнли.
Пресс-служба хоккейного клуба "Сибирь" / hcsibir.ru

Мероприятие начнётся в 10:30 и продлится до 16:00.

Пройти к месту фотосессии можно будет в порядке очереди, которая будет организована, начиная с площади ЛДС, через левое крыло ЛДС «Сибирь» (сторона стройки, входы № 7 и № 8).

При входе в ЛДС необходимо будет пройти досмотр. Снимать будут только специально привлеченные фотографы. Использовать свои мобильные телефоны и фотокамеры нельзя.

На выходе из фотозоны всем посетителям дадут подробную инструкцию о порядке получения своей фотографии.

В день мероприятия въезд на территорию ЛДС закроют.

Напомним, кубок в июне выиграла американская команда с новосибирским хоккеистом Владимиром Тарасенко в составе.

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