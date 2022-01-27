В олимпийской сборной России выявлено семь случаев заражения ковидом

26 января стало известно, что в делегации олимпийской команды России зафиксировано семь положительных тестов на коронавирус.

Под угрозой выступление в Пекине бобслеистов, скелетонистов, фигуристов.

25 января составе мужской сборной по фигурному катанию произошла замена — вместо Марка Кондратюка на Игры полетит Евгений Семененко.

26 января эпидемиологическая ситуация в составе национальной команды ухудшилась — положительные тесты сдали бобслеисты Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко, выступающие в одном экипаже. Два положительных ПЦР-теста сдал и скелетонист Никита Трегубов, выигравший серебро на Олимпийских играх 2018 года.

Фигуристы в настоящее время находится на сборе в Красноярске, пишет Газета.Ru. Коронавирус был обнаружен у Егора Базина, выступающего в танцах на льду вместе с Елизаветой Худабердиевой. Эта пара готовилась к Олимпиаде в качестве запасной. Также COVID-19 инфицирован тренер по ОФП Егор Челошкин, работающий в группе Алексея Мишина.

«В Красноярске приняты все возможные меры для того, чтобы никакого распространения заболевания не было. Все прибывающие на сборы в Красноярск и спортсмены, и тренеры, сразу проводят тест, до результатов они изолированы, и только после получения отрицательного результата они начинают тренироваться. Это максимум, что можно сделать. Мы очень надеемся, что никакого распространения не будет», — сказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Первые шесть комплектов наград будут разыграны 5 февраля — спортсмены поборются за медали в скиатлоне, биатлоне, могуле, шорт-треке, конькобежном спорте и прыжках на лыжах с трамплина.