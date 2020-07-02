Сегодня, 2 июля, в рамках проекта «Летний дворовый инструктор» начинаются тренировки по футболу. В этом году в нашем городе на одну современную площадку стало больше — в сквере Химиков появилось новое футбольное поле.

Спортивная площадка с искусственным газоном, раздевалками для спортсменов, трибунами для болельщиков и освещением была построена всего за месяц. Для того, чтобы у детей появилось современное поле, свои усилия объединили две общественные организации — Фонд социального содействия Александра Прокопьева и Фонд Владимира Шаманова «Защитники Отечества».

— В сквере Химиков была дворовая футбольная площадка еще с советских времен, — напомнил председатель попечительского совета Фонда В.А. Шаманова «Защитники Отечества» Артем Шамков. — Площадка долгое время оставалась в запущенном состоянии, тренироваться здесь было неудобно. Посоветовавшись с администрацией Октябрьского района, мы решили, что должно появиться новое, современное футбольное поле. Дворовые футбольные команды уже готовы к тренировкам. Составляется расписание. Я уверен, что этот объект будет являться центром притяжения жителей всего города.

30 июня специальная комиссия оценила готовность поля и дала символический старт новому тренировочному сезону. Новую площадку по мини-футболу принимали: замглавы администрации Барнаула по социальной политике Александр Артемов, депутат Государственной думы Александр Прокопьев, председатель попечительского совета Фонда «Защитники Отечества» Артем Шамков, глава администрации Октябрьского района Вячеслав Новиков.

В ожидании нового Роналдо: в городе начались тренировки по футболу

По словам специалистов, объект технически довольно сложен. Так как искусственное покрытие имеет многослойную структуру и оснащено дренажной системой. Для выполнения всех тонкостей проекта потребовалось более 100 тонн песка и 200 тонн щебня. Зато теперь дворовые тренировки и дружеские матчи состоятся в любую погоду. Даже в дождь покрытие будет оставаться сухим.

Дворовой тренер Виталий Крючков, который первым вывел своих воспитанников на новое поле, надеется, что такая тренировочная база позволит ярче проявиться спортивным талантам мальчишек. «Возможно появится новый Роналдо или Месси», — сказал тренер.