В Парке спорта прошла массовая городская тренировка

По словам Министра спорта Алтайского края, Алексея Перфильева: «Раньше мы гонялись за рекордами, теперь будем гоняться за здоровьем». Организаторы не ставили цели собрать огромное количество людей, т.к. все рекорды уже установлены. Главная задача — это поддержка движения за ЗОЖ и спорта. В этом году на сцене работал тренерский состав фитнес клуба «K2sport», по трем направлениям:

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Событие сопровождалось прямой трансляцией упражнений на led-экран, чтобы на противоположной стороне поля было хорошо видно тренера. Профессиональный звук и сцена, интерактивные площадки и призы создали атмосферу настоящего праздника! В финале бодрой тренировки организаторы мероприятия, совместно с сетью магазинов для активных «Pulse» разыграли 3 приза: лыжи, боксерскую грушу и велосипед.

Массовая городская тренировка в Парке спорта Алексея Смертина. Дарья Турова ( объединение фотографов АГУ)

Настоящим примером для всех стала команда участником программы ЗОЖ «Парк спорта», которая в этот день выступила с показательным творческим номером по направлению «social dance» совместно со студией танца «Лариса». Десятку лучших по показателям посещаемости за всё лето бесплатных городских тренировок в Парке спорта наградили дипломами чемпионов и ценными подарками.

Массовая городская тренировка в Парке спорта Алексея Смертина. Дарья Турова ( объединение фотографов АГУ)

Алексей Трофимов,

управляющий Парком спорта А. Смертина:

Наша главная задача — это приобщить как можно больше людей к здоровому образу жизни. Мы сами сегодня в ряду тренирующихся и нам приятно видеть столько людей не равнодушных к спорту. Массовые городские тренировки — это уже целое движение!

Организатор мероприятия: Парк спорта А. Смертина