Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 сентября 18°C
239

В Парке спорта прошла массовая городская тренировка

1 сентября Парк спорта Алексея Смертина собрал около 1500 человек на массовую городскую тренировку!

Массовая городская тренировка в Парке спорта Алексея Смертина.
Массовая городская тренировка в Парке спорта Алексея Смертина.
Дарья Турова (объединение фотографов АГУ)

По словам Министра спорта Алтайского края, Алексея Перфильева: «Раньше мы гонялись за рекордами, теперь будем гоняться за здоровьем». Организаторы не ставили цели собрать огромное количество людей, т.к. все рекорды уже установлены. Главная задача — это поддержка движения за ЗОЖ и спорта. В этом году на сцене работал тренерский состав фитнес клуба «K2sport», по трем направлениям:

  1. tabata
  2. strong by zumba
  3. mind&body

Событие сопровождалось прямой трансляцией упражнений на led-экран, чтобы на противоположной стороне поля было хорошо видно тренера. Профессиональный звук и сцена, интерактивные площадки и призы создали атмосферу настоящего праздника! В финале бодрой тренировки организаторы мероприятия, совместно с сетью магазинов для активных «Pulse» разыграли 3 приза: лыжи, боксерскую грушу и велосипед.

Массовая городская тренировка в Парке спорта Алексея Смертина.
Массовая городская тренировка в Парке спорта Алексея Смертина.
Дарья Турова (объединение фотографов АГУ)

Настоящим примером для всех стала команда участником программы ЗОЖ «Парк спорта», которая в этот день выступила с показательным творческим номером по направлению «social dance» совместно со студией танца «Лариса». Десятку лучших по показателям посещаемости за всё лето бесплатных городских тренировок в Парке спорта наградили дипломами чемпионов и ценными подарками.

Массовая городская тренировка в Парке спорта Алексея Смертина.
Массовая городская тренировка в Парке спорта Алексея Смертина.
Дарья Турова (объединение фотографов АГУ)

Алексей Трофимов,
управляющий Парком спорта А. Смертина:

Наша главная задача — это приобщить как можно больше людей к здоровому образу жизни. Мы сами сегодня в ряду тренирующихся и нам приятно видеть столько людей не равнодушных к спорту. Массовые городские тренировки — это уже целое движение!

Организатор мероприятия: Парк спорта А. Смертина

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость