Сильный кешбэк: в России станет возможно вернуть деньги за фитнес

По словам Гутенева, документ может поступить в Госдуму в декабре. Первое чтение может состояться до конца года, а налоговые льготы — введены к лету 2020 года. Парламентарий предположил, что инициативу с высокой долей вероятности поддержат.
Согласно документу, граждане получат право компенсировать часть расходов на фитнес-абонементы за счет возврата НДФЛ, то есть смогут вернуть 13 процентов от потраченной суммы. При этом максимальный вычет составит 15,6 тысячи рублей.
Такая мера предпринимается, чтобы мотивировать людей на ведение здорового образа жизни. Отметим, что закон не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий и покупку спортивного оборудования.
При этом эксперты не исключают, что после появления налогового вычета стоимость услуг фитнес-клубов может увеличиться.