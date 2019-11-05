Сильный кешбэк: в России станет возможно вернуть деньги за фитнес

Законопроект о налоговых вычетах на фитнес-услуги внесен в правительство и будет рассмотрен в ближайшее время. Об этом сообщил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв.

Городской турнир по пляжному фитнесу и фитнес-бикини. 29 июня 2019 год

По словам Гутенева, документ может поступить в Госдуму в декабре. Первое чтение может состояться до конца года, а налоговые льготы — введены к лету 2020 года. Парламентарий предположил, что инициативу с высокой долей вероятности поддержат.

Согласно документу, граждане получат право компенсировать часть расходов на фитнес-абонементы за счет возврата НДФЛ, то есть смогут вернуть 13 процентов от потраченной суммы. При этом максимальный вычет составит 15,6 тысячи рублей.

Такая мера предпринимается, чтобы мотивировать людей на ведение здорового образа жизни. Отметим, что закон не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий и покупку спортивного оборудования.

При этом эксперты не исключают, что после появления налогового вычета стоимость услуг фитнес-клубов может увеличиться.