В селе Троицкое состоялась открытая тренировка для детей и подростков по летнему биатлону

Накануне в районном центре Троицкое на стадионе состоялась открытая тренировка для детей и подростков по летнему биатлону, в рамках реализации Гранта президента РФ, проект «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ».

Организаторами мероприятия выступили ООО «Газпром газораспределение Барнаул» и АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», который возглавляет председатель совета Локтев С.А. Информационная поддержку оказал ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

Открытая тренировка по летнему биатлону. ГСОО Барнаульская федерация биатлона. Открытая тренировка по летнему биатлону. ГСОО Барнаульская федерация биатлона. Открытая тренировка по летнему биатлону. ГСОО Барнаульская федерация биатлона. Открытая тренировка по летнему биатлону. ГСОО Барнаульская федерация биатлона.

Спортивное мероприятие подготовлено для детей и подростков желающих познакомиться с видом спорта БИАТЛОН.

В открытой тренировке приняли участие более 60 ребятишек разных возрастов из «Комплексного центра социального обслуживания населения Троицкого района», а также местной спортивной школы.

В качестве инструкторов выступили воспитанники Барнаульской федерации биатлона, они провели ознакомительные занятия по стрельбе, после чего каждый из присутствующих детей получили возможность пострелять из современных пневматических винтовок «Пионер 345 К».

Открытая тренировка по летнему биатлону. ГСОО Барнаульская федерация биатлона.

Открытая тренировка проходила с использованием современного и новейшего стрелкового оборудования последнего поколения, приобретенного на средства президентского гранта.

Занятия организованны для всех желающих детей и подростков и совершенно бесплатно.