В сети обсуждают готовность Федора Емельяненко отомстить бойцу, погубившему его карьеру

Звездный бразильский боец, экс-чемпиона организации PRIDE Вандерлей Силва выложил сенсационный пост у себя в аккаунте о том, что 21 ноября состоится турнир, в котором будут проведены три суперпоединка. В числе участников — Федор Емельяненко, пишет Life.

Спустя немного времени пост был удален, однако его продолжают обсуждать. Название предполагаемого события — Fight Club After Dark.

Шоу, которое планируется провести на ранчо Майка Тайсона, возглавят три громких поединка: Витор Белфорт — Вандерлей Силва, Тито Ортис — Рашад Эванс, Федор Емельяненко — Фабрисио Вердум. Примечательно, что все три схватки в случае их проведения будут носить статус реванша.

В 2010 году Вердум вошел в историю, нанеся фактически первое поражение Последнему Императору в его карьере. Именно с этого поединка в жизни Федора началась черная полоса: Емельяненко проиграл в двух следующих боях.

А Вердум после триумфа перешел в UFC, впоследствии овладев поясом чемпиона. Спустя 10 лет реванш между этими парнями вызывает особые чувства у фанатов смешанных единоборств.