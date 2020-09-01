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2 сентября
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Спорт

В сети обсуждают готовность Федора Емельяненко отомстить бойцу, погубившему его карьеру

Звездный бразильский боец, экс-чемпиона организации PRIDE Вандерлей Силва выложил сенсационный пост у себя в аккаунте о том, что 21 ноября состоится турнир, в котором будут проведены три суперпоединка. В числе участников — Федор Емельяненко, пишет Life.

Федор Емельяненко победил американца Джексона
Федор Емельяненко победил американца Джексона
Страница Федора Емельяненко "ВКонтакте"

Спустя немного времени пост был удален, однако его продолжают обсуждать. Название предполагаемого события — Fight Club After Dark.

Шоу, которое планируется провести на ранчо Майка Тайсона, возглавят три громких поединка: Витор Белфорт — Вандерлей Силва, Тито Ортис — Рашад Эванс, Федор Емельяненко — Фабрисио Вердум. Примечательно, что все три схватки в случае их проведения будут носить статус реванша.

В 2010 году Вердум вошел в историю, нанеся фактически первое поражение Последнему Императору в его карьере. Именно с этого поединка в жизни Федора началась черная полоса: Емельяненко проиграл в двух следующих боях.

А Вердум после триумфа перешел в UFC, впоследствии овладев поясом чемпиона. Спустя 10 лет реванш между этими парнями вызывает особые чувства у фанатов смешанных единоборств.

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