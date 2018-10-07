В сети появилась прямая трасляция боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

7 октября пройдет бой российского бойца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора — это одно из самых ожидаемых спортивных событий в рамках турнира UFC 229.

Бой тридцатилетних бойцов Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора пройдет на арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. Площадка рассчитана на 20 тысяч зрителей и сегодня забита до отказа, чего никогда не случалось прежде, передает «5 канал».

Прямую трансляцию боя в интернете ведет соцсеть OK.RU.

Допинг-пробы российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова перед поединком с ирландцем Конором Макгрегором дали отрицательный результат, пишет «РГ».

Напомним, во время церемонии взвешивания фанаты Хабиба и Конора устроили массовую драку. Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором начнется 7 октября примерно в 7 утра по московскому времени.