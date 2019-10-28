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Спорт

В сети появилось видео заплыва в бассейне полицейских в форме

В телеграм-канале «Омбудсмен полиции» появилась видео с чемпионата МВД по плаванию.

Полиция.
Полиция.
Настасья Коваленко

Соревнования прошли в Челябинске, спортсмены состязались в бассейне в служебной форме.

«Плывут, как видите, в форме <…> В ноябре наряды полиции перейдут на зимнюю форму. И что тогда? В ушанках нужно будет плыть и в бушлатах?», — говорится в описании ролика.

Чемпионат по плаванию проходил в бассейне «Строитель». В нем участвовало порядка 400 спортсменов.

В программу состязаний вошли заплывы на разные дистанции и разным стилем.

В общекомандном зачете среди территориальных органов МВД России в первой группе лучшие результаты показали пловцы-полицейские из Московской области, Краснодарского края, Республики Башкортостан, пишет znak.com.

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