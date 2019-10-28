В сети появилось видео заплыва в бассейне полицейских в форме

Соревнования прошли в Челябинске, спортсмены состязались в бассейне в служебной форме.

«Плывут, как видите, в форме <…> В ноябре наряды полиции перейдут на зимнюю форму. И что тогда? В ушанках нужно будет плыть и в бушлатах?», — говорится в описании ролика.