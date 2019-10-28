В сети появилось видео заплыва в бассейне полицейских в форме

Соревнования прошли в Челябинске, спортсмены состязались в бассейне в служебной форме.
«Плывут, как видите, в форме <…> В ноябре наряды полиции перейдут на зимнюю форму. И что тогда? В ушанках нужно будет плыть и в бушлатах?», — говорится в описании ролика.
Чемпионат по плаванию проходил в бассейне «Строитель». В нем участвовало порядка 400 спортсменов.
В программу состязаний вошли заплывы на разные дистанции и разным стилем.
В общекомандном зачете среди территориальных органов МВД России в первой группе лучшие результаты показали пловцы-полицейские из Московской области, Краснодарского края, Республики Башкортостан, пишет znak.com.