Валиеву представят к государственной награде. Комментарий Родниной

Российская фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Обсудили это с министром спорта. Пока неизвестно, к какой именно награде, — все это решат в администрации президента», — рассказал депутат.

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина оценила новость о том, что российская фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде, пишет «Чемпионат.com». .

Роднина заявила, что ничего удивительного в поощрении 15-летней спортсменки нет, так как все олимпийские чемпионы и призеры будут представлены к правительственным наградам. Она подчеркнула, что для награждения составлен список из спортсменов, тренеров, руководящего состава и обслуживающего персонала.

«Грабли»

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о допинговом скандале вокруг фигуристки Камилы Валиевой, пишет Газета.Ru.

Она констатировала, что внимание в мировом спорте к российским атлетам всегда повышенное, и цена даже незначительного проступка в антидопинговом законодательстве очень высока.

По словам Родниной, на российских спортсменов уже много лет идет «охота».

«А мы каждый раз все время на какие-то грабли наступаем и, по большому счету, даем зацепки, за которые на нас потом начинают вешать все подряд… Ребята уже четвертую Олимпиаду выступают без флага и без гимна. Потрясающая, конечно, музыка Петра Ильича Чайковского — всю жизнь мечтала под нее кататься. Но они сейчас несут бремя ответственности за предыдущее поколение, которое совершило ошибки. Мы им в наследство передавали грехи предыдущего поколения», — сказала Роднина.

Допинг-скандал

Валиева заняла четвертое место в личном турнире фигуристок на Олимпийских играх в Пекине и завоевала золото в составе России в командных соревнованиях, пишет Lenta.ru.

Спортивный арбитражный суд разрешил фигуристке участвовать в Играх после допингового скандала. В ее пробе обнаружили запрещенное веществ триметазидин.