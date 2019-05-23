«Великие противостояния»: как бились Россия и США в хоккее

23 мая национальная сборная России по хоккею проведет четвертьфинальный матч чемпионата мира в Словакии. Соперник — США. Стартовое вбрасывание начнется в 17:15 мск.

На групповом этапе турнира россияне провели семь матчей, добившись 100-процентного результата — семи побед, пишет fhr.ru.

ЧМ-2019 по хоккею vk.com/fhr

Наши

На групповом этапе турнира россияне провели семь матчей, добившись стопроцентного результата — семи побед: над Норвегией (5:2), Австрией (5:0), Чехией (3:0), Италией (10:0), Латвией (3:1), Швейцарией (3:0) и Швецией (7:4).

ЧМ-2019 по хоккею. vk.com/fhr

Таким образом, Россия заняла первое место в группе «В», получив в соперники на первой стадии плей-офф команду, занявшую четвёртую строчку группы «А».

Соперник

Сборная США групповой этап текущего чемпионата мира начала с поражения от Словакии (1:4), а завершила его поражением от Канады (0:3). Между этими играми уместились пять побед — над Францией (7:1), Финляндией (3:2 ОТ), Великобританией (6:3), Данией (7:1) и Германией (3:1).

Цитата

«США — хорошая сборная. Состав очень неплохой. Собраны молодые игроки. Будем разбирать игру американцев, готовиться», — заявил накануне матча главный тренер сборной России Илья Воробьёв.

Матч между сборными России и США можно увидеть в прямом эфире на Первом канале.

За несколько часов перед матчем вспоминаем «великие противостояния» России (СССР) и США в хоккее.

Чудо на льду

В США до сих пор помнят «Чудо на льду» — победу американских студентов над могучей сборной СССР — «Красной машиной» — на Олимпиаде-80 в Лейк-Плэсиде (4:3), замену Третьяка на последней секунде первого периода. Этот успех занял почетное место в рейтинге исторических событий в США — стоит в одном ряду с открытием Колумбом Америки и убийством президента Кеннеди, пишет sovsport.ru.

Помощь американцам

На Олимпиаде-1960 в Скво-Вэлли (США) сборная СССР заняла третье место. А золото завоевали американцы. Это была сенсация.

В историю вошел финальный матч США — Чехословакия. После двух периодов хозяева уступали 3:4. Им явно не хватало свежести. Поражение американцев оставляло нашу сборную без медалей.

Тогда во втором перерыве капитан советской команды Сологубов пошел к раздевалке звездно-полосатых и посоветовал им воспользоваться кислородными баллонами. Хоккеисты так и поступили и в третьем периоде накидали шесть безответных шайб. Американцы победили 9:4 и открыли советской сборной дорогу к бронзе.

Чехословацкая сторона была недовольна поступком Сологубова. Разразился даже дипломатический скандал.

Тогда хоккеисты сборных СССР и США дружили.

Спор о шайбе

В 2002 году в олимпийском Солт-Лейк-Сити сборная России под руководством Вячеслава Фетисова уступила хозяевам в полуфинале 2:3.

Два периода наши не вылезали из зоны и безнадежно горели 0:3. В начале третьего две шайбы отыграли. И, казалось, Сергей Самсонов сравнял счет.

Но судья Маккрири не увидел гол-фантом и отказался идти в «кино» (видеопросмотр) — ни в какую! До сих идут споры — побывала шайба в воротах Майка Рихтера или нет.

Вместо клюшки — «пятая точка»

Во время упорного полуфинала ЧМ-2009 победу над американцами (3:2) принесла шайба Константина Горовикова на предпоследней минуте третьего периода, забитая… «пятой точкой».

Буллитное шоу

На домашней Олимпиаде-2014 в Сочи наши проиграли звездно-полосатым в матче группового этапа (2:3 по буллитам) на глазах президента РФ Владимира Путина. Ему американцы показали настоящее «буллитное шоу». Возможно, после этого матча Путин решил сам заняться хоккеем.

«Спорт есть спорт. Посмотрим, мне кажется, что наша команда сыграла очень достойно. И, на мой взгляд, они (сборная России) чувствуются классом выше, чуть-чуть выше», — сказал тогда глава государства, пишет РИА Новости. Но олимпийский турнир в Сочи наши хоккеисты провалили, оставшись в итоге без медалей.

На ЧМ-2019 очень много болельщиков из России. Мощно представлен сибирский регион.

ЧМ-2019 по хоккею vk.com/fhr

Надеемся, что громкая поддержка болельщиков — как на самом матче, так и у экранов телевизоров — благотворно скажется на спортивном противостоянии «Красной машины» и «звездно-полосатых» американцев. Болеем за наших!