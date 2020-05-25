Видео с раздеванием фигуристки Загитовой собрало 22 млн просмотров

На кадрах Загитова исполняет показательный номер в образе Лары Крофт.
«Когда что-то пошло не так», — подписано видео, на котором у фигуристки лишь после нескольких попыток удается расстегнуть молнию на куртке.
@teamzagitovaa
##алиназагитова ##alinazagitova ##figureskating ##фигурноекатание♬ оригинальный звук - teamzagitovaa
Напомним, 18 мая Загитова отметила совершеннолетие. После она рассказала в своем Instagram о получении водительских прав.
Накануне стало известно о том, что фигуристку признали олимпийской иконой стиля по итогам голосования в официальном Twitter МОК.
We asked, you answered!✨— Olympic Channel (@olympicchannel) May 24, 2020
Alina Zagitova ???????? was voted as your favourite! Congrats! ????#FigureSkating @Olympic_Russia @ISU_Figure pic.twitter.com/IBsBdiNwM2