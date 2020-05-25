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25 мая 24°C

Видео с раздеванием фигуристки Загитовой собрало 22 млн просмотров

Более 22 млн просмотров и 440 тысяч лайков собрало видео с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, опубликованное в фан-аккаунте teamzagitovaa в TikTok.

Алина Загитова.
Алина Загитова.
instagram.com/azagitova

На кадрах Загитова исполняет показательный номер в образе Лары Крофт.

«Когда что-то пошло не так», — подписано видео, на котором у фигуристки лишь после нескольких попыток удается расстегнуть молнию на куртке.

@teamzagitovaa

##алиназагитова ##alinazagitova ##figureskating ##фигурноекатание

♬ оригинальный звук - teamzagitovaa

Напомним, 18 мая Загитова отметила совершеннолетие. После она рассказала в своем Instagram о получении водительских прав.

Накануне стало известно о том, что фигуристку признали олимпийской иконой стиля по итогам голосования в официальном Twitter МОК.

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