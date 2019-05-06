«Выглядит как фотошоп». Барнаулец стал чемпионом Европы по бодибилдингу

Алтайский край представляли в сборной России четыре спортсмена. Барбашин стал чемпионом в категории «классик физик, мастера».
Владислав Алексеев занял второе место в категории «пляжный бодибилдинг до 182 см».
Денис Князев и Лариса Замышляева замкнули шестерку сильнейших в дисциплинах «бодибилдинг 90 кг» и «финес-бикини, мастера» соответственно.
10−12 мая Владислав Алексеев и Денис Князев представят Россию на турнире DIAMOND CUP LISBOA в Португалии.
Отметим, что в командном зачете женская сборная стала победительницей, а мужская сборная России заняла третье место. Всего в российской делегации было 109 человек. Это рекордный показатель за всю историю Федерации бодибилдинга России.
В соцсетях барнаульцы поздравляют победителей соревнований и восхищаются фотографиями. «Выглядит как фотошоп», — шутит один из комментаторов.