«Выглядит как фотошоп». Барнаулец стал чемпионом Европы по бодибилдингу

Барнаулец Александр Барбашин завоевал звание чемпиона Европы по бодибилдингу, сообщает «Алтайский спорт». Соревнования проходили в испанском городе Санта-Сусанна с 1 по 5 мая.

Алтайский край представляли в сборной России четыре спортсмена. Барбашин стал чемпионом в категории «классик физик, мастера».

Владислав Алексеев занял второе место в категории «пляжный бодибилдинг до 182 см».

Денис Князев и Лариса Замышляева замкнули шестерку сильнейших в дисциплинах «бодибилдинг 90 кг» и «финес-бикини, мастера» соответственно.

10−12 мая Владислав Алексеев и Денис Князев представят Россию на турнире DIAMOND CUP LISBOA в Португалии.

Отметим, что в командном зачете женская сборная стала победительницей, а мужская сборная России заняла третье место. Всего в российской делегации было 109 человек. Это рекордный показатель за всю историю Федерации бодибилдинга России.

В соцсетях барнаульцы поздравляют победителей соревнований и восхищаются фотографиями. «Выглядит как фотошоп», — шутит один из комментаторов.