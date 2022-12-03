Выступавший в составе сборной Камеруна россиянин рассказал о мундиале

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, в в своем Telegram -канале подвел итоги чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Чемпионат мира по футболу.

Спортсмен признался, что эти дни будет помнить всю жизнь. Футболист признался — сбылась его мечта участвовать в матчах на чемпионате мира по футболу.

Футболист подчеркнул, что научился ценить каждый шанс и каждого болельщика, и поблагодарил каждого за поддержку, пишет Lenta.ru.

И подытожил — он был счастлив, выступая составе национальной сборной.

О гражданстве

Ондуа имеет паспорта Камеруна и России, так как его отец работал в посольстве африканской страны.

Вылет

Камерун вылетел после группового этапа чемпионата мира. Команда заняла третье место в группе G, набрав четыре очка. В последнем матче африканцы одержали победу над Бразилией со счетом 1:0.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Перед мундиалем звезда футбола назвал фаворитов ЧМ.