Власть над двумя стихиями. Потрясающие снимки из барнаульского вейкпарка в фоторепортаже altapress.ru

Корреспонденты altapress.ru побывали в барнаульском вейкпарке и узнали, как покоряют воду, воздух и доски даже маленькие дети.

Евгений Бослер, руководитель краевой федерации воднолыжного спорта, создал вейкпарк в 2013 году. Он еще тогда был уверен, что дохода от этого дела не будет. И до сих пор не стремится заработать на вейкбординге. Все делалось для собственных тренировок и для подготовки к соревнованиям и сборам.

10−15-минутная тренировка стоит 500 рублей. Вам подберут доску по размеру, выдадут шлем, гидрокостюм и жилет. Инструктаж обязателен.

Вейкбординг в Барнауле. Анна Зайкова.

Кабельный вейкбординг (когда человека тянет не катер, а трос на электротяге) считается безопасным: скорость движения небольшая, а вода «мягкая». Нужно только научиться держать равновесие и приспособиться к управлению доской.

Вейкпарк часто посещают не только жители Алтайского края, но и спортсмены из других регионов России: Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы. Каждый год (кроме нынешнего) здесь проводятся соревнования. В прошлом сезоне на барнаульском городском пляже был организован чемпионат России.

От отца — к сыну

Сын Евгения, Александр, является четырехкратным чемпионом России и вице-чемпионом мира по вейкбордингу в кабельной и катерной версиях. Александр Бослер начал заниматься этим видом спорта с 4 лет. Сейчас вейкбординг для него — летнее развлечение и возможность поделиться опытом с подрастающим поколением.

Чемпион России по вейкбордингу Александр Бослер. Анна Зайкова. Чемпион России по вейкбордингу Александр Бослер. Анна Зайкова. Чемпион России по вейкбордингу Александр Бослер. Анна Зайкова.

Александр Бослер,

спортсмен:

Заработать на вейкпарке невозможно: сезон в Барнауле всего три месяца в году. Как спорт это дело тоже прибыли не приносит. Подготовка к соревнованиям и сборам очень затратна, а выигрыш незначителен. Что это за заработок? Это хобби, любимое дело, но точно не бизнес.

Администрация города поддерживает вейкпарк, но не саму инфраструктуру. Комитет по физической культуре и спорту выкупает часть билетов на соревнования, детям частично оплачивает дорогу на сборы. Но в целом Евгений Бослер сам спонсирует спортивную школу, где обучаются водному спорту дети разных возрастов.

Маленькие чемпионы

«Чтобы стать профессионалом в любом спорте, нужно начинать с раннего детства», — говорит Александр Бослер.

Обучаться вейкбордингу можно с ранних лет. Анна Зайкова.

Вейкбордингом в Барнауле, например, занимается мальчик, которому всего четыре года.

Александр Бослер,

спортсмен:

Конечно, пока что у него слабенько получается, но к пяти годам он уже будет уверенно стоять на борде.

Тренировки не проходят зря. Например, спортсменка Арсения Картамышева в прошлом году заняла на соревнованиях в Казахстане 4-е место из 13. И это при том, что ей 10 лет, а выступала она в категории 20−22 года.

В целом за сезон в вейкпарк приходит около 1000 человек. Кроме детей из федерации есть и другие постоянные посетители. Они покупают абонементы. В 2020 году людей было немного больше. Выдалась возможность попробовать новый вид спорта после карантина, пока все тренажерные залы закрыты.

Факт Вейкбординг — отличная альтернатива спортзалу. За 15 минут можно получить полноценную нагрузку на большое количество мышц.

Евгений Бослер демонстрирует технику скай-ски. Анна Зайкова. Вейкбординг в Барнауле. Анна Зайкова. Вейкбординг в Барнауле. Анна Зайкова.

Александр Бослер,

спортсмен:

Хотелось бы, конечно, чтобы занималось больше людей. Мы стараемся привлекать и детей, и взрослых, но на рекламу тоже нужны деньги. Мы активно ведем страничку в Instagram, сотрудничаем с разными компаниями и агентствами, но этого мало.

Нынешний сезон закончится чемпионатом в Ростове-на-Дону, который состоится в конце августа. После него можно будет подводить итоги года и думать о планах на будущее.

Барнаульский вейкпарк. Анна Зайкова. Барнаульский вейкпарк. Анна Зайкова. Барнаульский вейкпарк. Анна Зайкова. Барнаульский вейкпарк. Анна Зайкова.

Александра Смолянинова