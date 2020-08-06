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Спорт

Власть над двумя стихиями. Потрясающие снимки из барнаульского вейкпарка в фоторепортаже altapress.ru

Корреспонденты altapress.ru побывали в барнаульском вейкпарке и узнали, как покоряют воду, воздух и доски даже маленькие дети.

Чемпион России по вейкбордингу Александр Бослер.
Чемпион России по вейкбордингу Александр Бослер.
Анна Зайкова.

Евгений Бослер, руководитель краевой федерации воднолыжного спорта, создал вейкпарк в 2013 году. Он еще тогда был уверен, что дохода от этого дела не будет. И до сих пор не стремится заработать на вейкбординге. Все делалось для собственных тренировок и для подготовки к соревнованиям и сборам.

10−15-минутная тренировка стоит 500 рублей. Вам подберут доску по размеру, выдадут шлем, гидрокостюм и жилет. Инструктаж обязателен.

Вейкбординг в Барнауле.
Вейкбординг в Барнауле.
Анна Зайкова.

Кабельный вейкбординг (когда человека тянет не катер, а трос на электротяге) считается безопасным: скорость движения небольшая, а вода «мягкая». Нужно только научиться держать равновесие и приспособиться к управлению доской.

Вейкпарк часто посещают не только жители Алтайского края, но и спортсмены из других регионов России: Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы. Каждый год (кроме нынешнего) здесь проводятся соревнования. В прошлом сезоне на барнаульском городском пляже был организован чемпионат России.

От отца — к сыну

Сын Евгения, Александр, является четырехкратным чемпионом России и вице-чемпионом мира по вейкбордингу в кабельной и катерной версиях. Александр Бослер начал заниматься этим видом спорта с 4 лет. Сейчас вейкбординг для него — летнее развлечение и возможность поделиться опытом с подрастающим поколением.

Чемпион России по вейкбордингу Александр Бослер.
Чемпион России по вейкбордингу Александр Бослер.
Анна Зайкова.
Чемпион России по вейкбордингу Александр Бослер.
Чемпион России по вейкбордингу Александр Бослер.
Анна Зайкова.
Чемпион России по вейкбордингу Александр Бослер..
Чемпион России по вейкбордингу Александр Бослер.
Анна Зайкова.

Александр Бослер,
спортсмен:

Заработать на вейкпарке невозможно: сезон в Барнауле всего три месяца в году. Как спорт это дело тоже прибыли не приносит. Подготовка к соревнованиям и сборам очень затратна, а выигрыш незначителен. Что это за заработок? Это хобби, любимое дело, но точно не бизнес.

Администрация города поддерживает вейкпарк, но не саму инфраструктуру. Комитет по физической культуре и спорту выкупает часть билетов на соревнования, детям частично оплачивает дорогу на сборы. Но в целом Евгений Бослер сам спонсирует спортивную школу, где обучаются водному спорту дети разных возрастов.

Маленькие чемпионы

«Чтобы стать профессионалом в любом спорте, нужно начинать с раннего детства», — говорит Александр Бослер.

Обучаться вейкбордингу можно с ранних лет.
Обучаться вейкбордингу можно с ранних лет.
Анна Зайкова.

Вейкбордингом в Барнауле, например, занимается мальчик, которому всего четыре года.

Александр Бослер,
спортсмен:

Конечно, пока что у него слабенько получается, но к пяти годам он уже будет уверенно стоять на борде.

Тренировки не проходят зря. Например, спортсменка Арсения Картамышева в прошлом году заняла на соревнованиях в Казахстане 4-е место из 13. И это при том, что ей 10 лет, а выступала она в категории 20−22 года.

В целом за сезон в вейкпарк приходит около 1000 человек. Кроме детей из федерации есть и другие постоянные посетители. Они покупают абонементы. В 2020 году людей было немного больше. Выдалась возможность попробовать новый вид спорта после карантина, пока все тренажерные залы закрыты.

Факт

Вейкбординг — отличная альтернатива спортзалу. За 15 минут можно получить полноценную нагрузку на большое количество мышц.

Евгений Бослер демонстрирует технику скай-ски.
Евгений Бослер демонстрирует технику скай-ски.
Анна Зайкова.
Вейкбординг в Барнауле.
Вейкбординг в Барнауле.
Анна Зайкова.
Вейкбординг в Барнауле.
Вейкбординг в Барнауле.
Анна Зайкова.

Александр Бослер,
спортсмен:

Хотелось бы, конечно, чтобы занималось больше людей. Мы стараемся привлекать и детей, и взрослых, но на рекламу тоже нужны деньги. Мы активно ведем страничку в Instagram, сотрудничаем с разными компаниями и агентствами, но этого мало.

Нынешний сезон закончится чемпионатом в Ростове-на-Дону, который состоится в конце августа. После него можно будет подводить итоги года и думать о планах на будущее.

Барнаульский вейкпарк.
Барнаульский вейкпарк.
Анна Зайкова.
Барнаульский вейкпарк.
Барнаульский вейкпарк.
Анна Зайкова.
Барнаульский вейкпарк.
Барнаульский вейкпарк.
Анна Зайкова.
Барнаульский вейкпарк.
Барнаульский вейкпарк.
Анна Зайкова.

Александра Смолянинова

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