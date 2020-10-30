Власти одобрили законопроект о налоговом вычете для клиентов фитнес-клубов

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Налоговый кодекс.
Налоговые льготы увеличат количество клиентов фитнес-центров и вообще людей, занимающихся спортом, надеются в Минспорте.
Максимальная сумма, которую смогут вернуть налогоплательщики-спортсмены, может составить 15600 рублей. Это 13% от суммы в 120 тыс. рублей.
Список услуг, на которые будет распространяться новый налоговый вычет, правительство планирует утвердить после принятия закона, пишет polit.ru.
История вопроса
Минспорта разработал поправки о налоговом вычете еще в 2019 году. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса властям предложили вернуться к этой идее, чтобы поддержать пострадавшую от режима самоизоляции фитнес-индустрию.
В июле более пяти тысяч представителей федеральных и региональных сетей фитнес-клубов, а также фитнес-тренеров обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в восстановлении полноценной работы компаний в регионах.