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Спорт

Власти одобрили законопроект о налоговом вычете для клиентов фитнес-клубов

Правительство России одобрило законопроект о налоговом вычете за занятие в фитнес-клубах и спортивных центрах, сообщает Минспорта.

Фитнес. Спорт.
Фитнес. Спорт.
СС0

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Налоговый кодекс.

Налоговые льготы увеличат количество клиентов фитнес-центров и вообще людей, занимающихся спортом, надеются в Минспорте.

Максимальная сумма, которую смогут вернуть налогоплательщики-спортсмены, может составить 15600 рублей. Это 13% от суммы в 120 тыс. рублей.

Список услуг, на которые будет распространяться новый налоговый вычет, правительство планирует утвердить после принятия закона, пишет polit.ru.

История вопроса

Минспорта разработал поправки о налоговом вычете еще в 2019 году. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса властям предложили вернуться к этой идее, чтобы поддержать пострадавшую от режима самоизоляции фитнес-индустрию.

В июле более пяти тысяч представителей федеральных и региональных сетей фитнес-клубов, а также фитнес-тренеров обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в восстановлении полноценной работы компаний в регионах.

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