Внезапно: сына Кадырова объявили победителем боксерского поединка после остановки боя

В сети обсуждают победу 13-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова в боксерском поединке. Он одержал ее после того, как бой остановили по непонятным причинам.

Победу Адаму Кадырову засчитали техническим нокаутом. При этом, как утверждает «Грозный-информ», своему сопернику из Кабардино-Балкарии Аслану Биттирову «не оставил ни единого шанса».

Между тем победу Адам одержал при странных обстоятельствах. На кадрах видно, как рефери в какой-то момент останавливает бой и начинает отсчет времени, при этом фиксируя нокдаун.

Обычно такое происходит, когда спортсмен касается настила третьей точкой опоры, а именно коленом или рукой. Но на записи видно, что противник Кадырова даже не падал на настил, пишет «МК». Тем не менее, спустя несколько секунд из угла Биттирова выбрасывают полотенце в знак признания поражения.

Комментаторы объявили об окончании боя, хотя один из них так и не понял, что именно произошло. Видно, как соперник Адама не понимает происходящего и разводит руками.

Видео опубликовал «Подъем».

Купленный бой

В январе подростка-дзюдоиста до смерти забили в Туркмении за отказ проиграть в «купленном» бою. Тренеру намекнули, что его подопечный должен проиграть, но подросток отказался поддаваться сопернику, пишет 360tv.ru.

Победа стоила ему жизни — после мероприятия его увезли неизвестные, а тренера жестоко избили. Самого подростка нашли чуть живым в 500 километрах от дома. Скорую вызвали прохожие, но в больнице ребенка отказались принять, так как он прописан в другом районе страны.

Общественность уверена, что глава государства причастен к смерти ребенка. Проскальзывала информация, что соперником погибшего мальчика был родственник президента.