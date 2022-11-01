1 ноября
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Спорт

Во сне умер известный российский боец смешанных единоборств

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Писарев умер в возрасте 33 лет. Об этом сообщают в команде спортсмена, пишет ТАСС.

Боксерские перчатки.
Боксерские перчатки.
СС0

«У Писарева не было каких-либо хронических проблем со здоровьем. Смерть, по предварительным данным, наступила в результате пищевого отравления», — рассказывает собеседник агентства.


Из-за проблем со здоровьем жена Писарева находится в больнице.


Боец выступал на турнирах промоушенов RCC и Fight Nights. Последний поединок провел в феврале 2020 года. В ММА он провел пять поединков, из которых одержал три победы и потерпел два поражения.


Александр Писарев является чемпионом Москвы по рукопашному бою, чемпионом Москвы по грэпплингу, чемпионом центрального федерального округа по ММА и финалистом чемпионата Европы по ММА.

Ранее во сне умер известный российский тренер по биатлону.

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