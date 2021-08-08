Волейболист из Бийска получил «серебро» на Олимпиаде в Токио

7 августа российская команда сыграла с французами, уступив им в счете 2:3.

«В стартовом составе от национальной команды России на паркет вышел наш земляк Ильяс Куркаев. Блокирующий не так много как хотелось бы нам провел времени на групповом этапе, но зато помог команде в тот момент, когда это на самом деле требовалось», — отмечает «Комсомольская правда».