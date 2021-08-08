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Спорт

Волейболист из Бийска получил «серебро» на Олимпиаде в Токио

Бийчанин Ильяс Куркаев, выступающий за новосибирский «Локомотив», получил серебряную медаль на Олимпиаде в Токио. Это его первая олимпийская награда за всю спортивную карьеру.

Волейболист Ильяс Куркаев
Волейболист Ильяс Куркаев
instagram.com/kurkaev20/

7 августа российская команда сыграла с французами, уступив им в счете 2:3.

«В стартовом составе от национальной команды России на паркет вышел наш земляк Ильяс Куркаев. Блокирующий не так много как хотелось бы нам провел времени на групповом этапе, но зато помог команде в тот момент, когда это на самом деле требовалось», — отмечает «Комсомольская правда».

Бронзовая медаль в волейболе досталась сборной Аргентины.

Напомним, что не для всех олимпийское «серебро» в Токио стало радостным.

Так, российских спортсменок по художественной гимнастике судьи уже дважды оставили без привычного золота. Вчера это произошло с Диной Авериной после личного многоборья, сегодня — со всей сборной России после группового многоборья.

Многие уже обозначили это как «убийство гимнастики в прямом эфире».

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