Волейболист из Бийска получил «серебро» на Олимпиаде в Токио

7 августа российская команда сыграла с французами, уступив им в счете 2:3.
«В стартовом составе от национальной команды России на паркет вышел наш земляк Ильяс Куркаев. Блокирующий не так много как хотелось бы нам провел времени на групповом этапе, но зато помог команде в тот момент, когда это на самом деле требовалось», — отмечает «Комсомольская правда».
Бронзовая медаль в волейболе досталась сборной Аргентины.
Напомним, что не для всех олимпийское «серебро» в Токио стало радостным.
Так, российских спортсменок по художественной гимнастике судьи уже дважды оставили без привычного золота. Вчера это произошло с Диной Авериной после личного многоборья, сегодня — со всей сборной России после группового многоборья.
Многие уже обозначили это как «убийство гимнастики в прямом эфире».