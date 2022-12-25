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Спорт

Волейболисты барнаульского «Университета» проиграли челябинскому «Динамо»

Волейболисты барнаульского «Университета» проиграли челябинскому «Динамо» на домашней площадке.

Волейбол
Волейбол
СС0

Матч чемпионата команд высшей лиги «А» прошел накануне 24 декабря, пишет ИА «Амител».

Игра состоялась в спорткомплексе «Победа». Она закончилась поражением «Университета» (1:3).

В первом сете хозяева оказались сильнее (25:20). Но в следующих трех партиях уступили «Динамо» трижды (22:25, 29:31, 28:30).

При этом положение команд в турнирной таблице осталось прежним. Команда из Челябинска на четвертом месте, а из Барнаула — на пятом.

Ранее волейбольный матч чуть не закончился дракой в Барнауле.

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