Волейболисты барнаульского «Университета» проиграли челябинскому «Динамо»

Матч чемпионата команд высшей лиги «А» прошел накануне 24 декабря, пишет ИА «Амител».

Игра состоялась в спорткомплексе «Победа». Она закончилась поражением «Университета» (1:3).

В первом сете хозяева оказались сильнее (25:20). Но в следующих трех партиях уступили «Динамо» трижды (22:25, 29:31, 28:30).

При этом положение команд в турнирной таблице осталось прежним. Команда из Челябинска на четвертом месте, а из Барнаула — на пятом.

Ранее волейбольный матч чуть не закончился дракой в Барнауле.