Воспитанник барнаульского «Динамо» стал игроком клуба ФНЛ

Воспитанник алтайского футбола Евгений Кузнецов вошел в состав омского «Иртыша», готовящегося к выступлению в ФНЛ сезона 2020/21, пишет пресс-служба «Динамо Барнаул».

За играми Кузнецова следили в течение трех лет, отметил президент футбольного клуба «Иртыш» Сергей Новиков.

В клубе считают, что поскольку он воспитанник сибирского футбола, то проблем с адаптацией в новой команде не возникнет.

«Большой плюс, что Евгений попадает в категорию лимитных футболистов, которые нужны омской команде», — сказал Новиков.

С 2017 года Кузнецов провел за барнаульское «Динамо» 30 матчей и забил два мяча.