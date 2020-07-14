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Спорт

Воспитанник барнаульского «Динамо» стал игроком клуба ФНЛ

Воспитанник алтайского футбола Евгений Кузнецов вошел в состав омского «Иртыша», готовящегося к выступлению в ФНЛ сезона 2020/21, пишет пресс-служба «Динамо Барнаул».

Футбольное поле.
Футбольное поле.
СС0

За играми Кузнецова следили в течение трех лет, отметил президент футбольного клуба «Иртыш» Сергей Новиков.

В клубе считают, что поскольку он воспитанник сибирского футбола, то проблем с адаптацией в новой команде не возникнет.

«Большой плюс, что Евгений попадает в категорию лимитных футболистов, которые нужны омской команде», — сказал Новиков.

С 2017 года Кузнецов провел за барнаульское «Динамо» 30 матчей и забил два мяча.

  • Полузащитник Евгений Кузнецов родился в Барнауле 2 июля 2000 года.
  • Рост 182 см.
  • Воспитывался в спортивной школе «Динамо» у тренера Владимира Демченко.
  • Кандидат в мастера спорта по футболу.
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