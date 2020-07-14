Воспитанник барнаульского «Динамо» стал игроком клуба ФНЛ

За играми Кузнецова следили в течение трех лет, отметил президент футбольного клуба «Иртыш» Сергей Новиков.
В клубе считают, что поскольку он воспитанник сибирского футбола, то проблем с адаптацией в новой команде не возникнет.
«Большой плюс, что Евгений попадает в категорию лимитных футболистов, которые нужны омской команде», — сказал Новиков.
С 2017 года Кузнецов провел за барнаульское «Динамо» 30 матчей и забил два мяча.
- Полузащитник Евгений Кузнецов родился в Барнауле 2 июля 2000 года.
- Рост 182 см.
- Воспитывался в спортивной школе «Динамо» у тренера Владимира Демченко.
- Кандидат в мастера спорта по футболу.