Воспитанников алтайского футбола вызвали в национальную сборную

Футболисты Александр Ерохин и Юрий Дюпин поедут на отборочные матчи ЧМ-2022 против Словакии и Словении в составе сборной России, пишет « Алтайский спорт ».

Голкипер казанского «Рубина» Дюпин и полузащитник питерского «Зенита» Ерохин попали в список из 26 игроков.

Соперниками российской команды станут сборные Словакии (матч 8 октября в Казани) и Словении (11 октября в Мариборе).

Представитель барнаульского футбола также попал в молодежную сборную. Воспитанник СШОР Алексея Смертина Кирилл Боженов вошел в итоговый состав сборной России на отборочные матчи ЧЕ-2023.

Команда сыграет против Северной Ирландии (8 октября в Химках) и Литвы (12 октября в Алитусе).