Воспитанников алтайского футбола вызвали в национальную сборную

Голкипер казанского «Рубина» Дюпин и полузащитник питерского «Зенита» Ерохин попали в список из 26 игроков.
Соперниками российской команды станут сборные Словакии (матч 8 октября в Казани) и Словении (11 октября в Мариборе).
Представитель барнаульского футбола также попал в молодежную сборную. Воспитанник СШОР Алексея Смертина Кирилл Боженов вошел в итоговый состав сборной России на отборочные матчи ЧЕ-2023.
Команда сыграет против Северной Ирландии (8 октября в Химках) и Литвы (12 октября в Алитусе).