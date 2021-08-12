«Вот китаец»: стрелок Сергей Каменский рассказал о Токио, медалях и удивительном сопернике

12 августа в Барнаул прилетел бийский стрелок Сергей Каменский. В аэропорту его встречали журналисты, чиновники, родные и просто неравнодушные к спорту люди. Сергей со всеми сфотографировался, раздал автографы, а потом рассказал, как для него прошли Игры в Токио.

Как прошел прием

В 06:30 в небольшом зале ожидания барнаульского аэропорта уже было не протолкнуться: сонные воспитанники Училища олимпийского резерва держат шарики и фотографии стрелка.

Двое парней посильнее взялись за огромный плакат с надписью «Сергей Каменский — наш герой». Но он толком не держится, растянуть его как надо у парней не хватает сил. На входе уже растянули ковровую дорожку. Здесь же дрогнет девушка в русском сарафане, ей предстоит, видимо, по старой традиции держать каравай.

Ближе к 07:00 подъезжает отец и тренер Сергея — Игорь Каменский. Он абсолютно спокоен, доволен, улыбается.

«Видели бы вы меня в те дни, когда выступал Сергей. Трансляцию смотрел, не отрываясь, вцепившись в диван», — признается он.

Игорь Каменский честно признается, в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров ждали золото. Бийский спортсмен был к нему оптимально готов. Но, как оказалось, в Китае есть люди, готовые еще лучше.

Молодой 21-летний спортсмен Чжан Чанхун, ранее практически ничего не выигрывавший, не только взял золото олимпиады, но и установил мировой рекорд.

Стрелок Сергей Каменский прилетел в Барнаул. Анна Зайкова

«Вот это китаец», — с удивлением сказал Каменский-старший.

К встречавшим его сын Сергей вышел одним из последних. Мимо уже успел прошмыгнуть вице-губернатор Владимир Климов. Простые люди такой толпе удивлялись. Кто-то, смеясь, здоровался и благодарил за внимание.

Каменский громким крикам: «Поздравляем!» сначала смутился. Но немного отойдя от неожиданности, со всеми сфотографировался, перевел дух и ответил на вопросы журналистов.

О чем спрашивали стрелка

— Какие эмоции оставила олимпиада?

— Уже все улеглось. Сейчас осознал, насколько это было круто, как я выложился, сколько сил и нервов потратил. Это действительно дорогого стоит. Олимпиаду в Токио с Рио-2016 не сравнить — результаты выросли, конкуренция тоже. Стало гораздо тяжелее держаться на высоком уровне.

Стрелок Сергей Каменский прилетел в Барнаул. Анна Зайкова

— Закрытый из-за пандемии город Токио вас не смущал?

— Везде свои минусы были. В Токио невозможно было уехать из олимпийской деревни. Нельзя было посещать даже другие спортивные объекты, чтобы поболеть за соотечественников. Так как стрельба у нас растянулась аж на 18 дней, я чуть с ума не сошел. Честно. Делать было вообще нечего. С утра до вечера был на тренировках.

— Сколько ПЦР-тестов сдал?

— Каждый день. Мы сдавали слюну, в Японии этот тест как-то по другому называется.

— Чем планируете заняться в ближайшее время?

— Отдыхать пока не надоест. Я кроме этого пока ничего не хочу. Поеду в Горный Алтай со своей семьей и родственниками.

Стрелок Сергей Каменский прилетел в Барнаул. Анна Зайкова

— Расскажите о китайце , который обошел вас в гонке за золотой медалью. Действительно он какой-то уникум?

— Когда я стрелял, его вообще не замечал. Был сосредоточен на себе. Что сказать, он установил рекорд, как самый молодой спортсмен в этом виде программы, получивший золотую медаль. Это круто! Ему 21 год, он особо нигде до этого не засвечивался. Если не ошибаюсь, в 2019 году он выступил на Кубке мира. И больше его нигде не было. Потом приезжает на Олимпиаду и выигрывает ее с хорошим результатом в квалификации и мировым рекордом в финале.

— Какие подарки привезли?

— Два чемодана всего-всего везу.

— Свой путь к олимпийскому серебру вы начали не уверенно. С чем связано?

— С волнением. Я очень переживал в начале. Где-то за два месяца до Токио мы изменили положение стрельбы с колена, полностью перелопатили изготовку. Не хватало соревновательного опыта, я не знал, как я себя поведу на сильном волнении.

— Как сложилась ваша пара с Юлией Каримовой?

— Мы стреляем в паре уже несколько лет. И делаем это успешно. Хорошо друг друга понимаем, вместе работаем, у нас отличные дружеские отношения — это все, что нужно для парной стрельбы.

Стрелок Сергей Каменский прилетел в Барнаул. Анна Зайкова

— Вам бы хотелось , чтобы на площадке в Бийске , где вы тренируетесь произошли изменения?

— Они уже есть. Мы долго этого ждали. После Рио-2016 было много обещаний, а потом долго все выполнялось — то денег не было, то еще что-то. Сначала хотели построить новый спорткомплекс, потом сказали: «Давайте мы вам найдем помещение». Его тоже искали несколько лет.

И вот в 2020 году все открылось. Мне очень нравится этот тир. Его бы только доукомплектовать оборудованием и будет вообще замечательно. Стрельба — технический вид спорта, который требует затрат. Так просто, не имея ничего, сложно достичь результатов. Даже когда я начинал много вещей, экипировки покупал сам. Даже пневматическое оружие.

Что спортсмена ждет дальше

По словам Сергея Каменского до Нового года вызывать с сборную его не будут — об этом всех стрелков уже предупредили. В сентябре его ждет пышный прием в Кремле и почести от президента. Правда что бы с ним встретиться, придется неделю посидеть на карантине.

Стрелок Сергей Каменский прилетел в Барнаул. Анна Зайкова

В конце октября Сергей планирует выступить в одном международном старте на призы президента Международной стрелковой ассоциации (ISSF). Это крупный старт по аналогии с финалом Кубка мира. «Пока на пике формы, можно еще постараться, а потом готовится к новому сезону», — рассказал стрелок.