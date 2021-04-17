Впервые в истории российские фигуристы выиграли командный чемпионат мира

Последними на турнире выступали женщины. Они представили произвольную программу.
Лучшей стала чемпионка мира Анна Щербакова — 160,58 балла. Второе место заняла японка Каори Сакамото (150,29). Другая представительница России, Елизавета Туктамышева, стала третьей (146,23).
Российская команда досрочно выиграла турнир после выступления Туктамышево, опередив США на 15 баллов.
Сборная России выступала в форме с национальной символикой, а на церемонии награждения прозвучит государственный гимн, так как двухлетний запрет Спортивного арбитражного суда на командный чемпионат мира не распространяется.
Сборная России, как победитель турнира, получит 200 тысяч долларов.