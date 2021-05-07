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Спорт

Впервые за 40 лет в Барнауле стартовало первенство России по боксу

6 мая в Барнауле прошло торжественное открытие первенства России по боксу среди юниоров. Последний раз столь крупное боксерское событие проходило в Алтайском крае 40 лет назад, сообщила администрация краевой столицы.

Открытие первенства России по боксу среди юниоров.
Открытие первенства России по боксу среди юниоров.
пресс-служба правительства Алтайского края

Соревнования проходят в «Титов-Аренк». На открытии был губернатор края Виктор Томенко. Спортивные делегации приехали из 50 регионов страны.

Виктор Томенко поприветствовал участников соревнований, судей, почетных гостей, среди которых генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков, чемпион мира по боксу среди профессионалов Денис Лебедев, отмечают в пресс-службе правительства региона.

Томенко поблагодарил министерство спорта России и Федерацию бокса страны за право проводить в Алтайском крае такое ответственное и важное событие.

«Бои в „Титов-Арене“ помогут выявить тех, кто составит ближайший резерв национальной сборной России по боксу, кто будет строить свою карьеру, чтобы достичь самой важной победы и получить олимпийское золото. Убежден, что мы не подведем, а все наши гости получат удовольствие от знакомства с нашим краем, с его столицей», — подчеркнул губернатор.

Почетные гости в ответ также поблагодарили Томенко за поддержку бокса в Алтайском крае.

Первенство продлится восемь дней. Все дни вход для зрителей будет свободным.

Церемония закрытия и награждение победителей пройдут 13 мая.

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