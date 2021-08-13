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Спорт

«Враг готов на все»: украинка позорно извинилась за объятия с россиянкой на Олимпиаде в Токио

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в своем Instagram назвала врагом олимпийскую чемпионку из России Марию Ласицкене и извинилась за фото, а в ответ получила массу негативных комментариев.

Ярослава Магучих, украинская легкоатлетка.
Ярослава Магучих, украинская легкоатлетка.
instagram.com/rosya_dp.

Прыгунья в высоту Магучих на Олимпийских играх в Токио заняла третье место, Ласицкине стала первой. После объявления победителей спортсменки обнялись.

Фотография с объятиями вызвала негодование на Украине. После этого 19-летняя девушка заявила, что в ее поступке не было политики.

«Все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции. У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем людям, которые меня поддерживали, понимают. Хочу поблагодарить и людей, которые меня критикуют, потому что это опыт для меня и он делает меня сильнее», — сказала Магучих журналистам в аэропорту.

После прибытия на родину позиция спортсменки поменялась. По ее словам, Ласицкине — враг, потому что «идет российско-украинская война».

Магучих призвала всех украинцев на международных соревнованиях не общаться с россиянами, поскольку «враг готов на все».

«Мое фото с российской спортсменкой вызвало небывалый резонанс. Хочу объяснить, что произошло <…> Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир. Хочу всех заверить: я имею честь принадлежать к вооруженным силам Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне. Уважаю всех воинов, которые дают нам всем возможность жить мирной жизнью. Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все», — написала спортсменка.

В комментариях к записи такое извинение назвали позорным. Большинство отметило, что девушку понять можно, поскольку на нее оказали серьезное давление.

Замглавы украинской Минобороны Анна Маляр заявила, что на спортсменов «война накладывает определенные ограничения и ответственность».

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