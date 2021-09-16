Вратарь барнаульского «Динамо» показал последствия жесткой травмы на лице

14 сентября вратарь и капитан «Динамо-Барнаул» получил серьезную травму и не сможет выйти на поле как минимум месяц. Внешний вид у лидера барнаульских футболистов сейчас впечатляющий.

Инцидент произошел в начале второго тайма. В момент удара по воротам Богдан Карюкин выпрыгнул, чтобы отбить мяч и ударился лицом об штангу. Продолжить игру он не смог.

Его место занял молодой голкипер Никита Зубчихин, пришедший в «Динамо-Барнаул» только в этом сезоне и сыгравший всего один матч за молодежную команду. Свои ворота он отстоял на ноль.

Сейчас известно, что у Богдана Карюкина перелом носа без смещения и гематома правой лицевой части. Кровоизлияния и сотрясения мозга медики не диагностировали.

Теперь Богдану предстоит довольно долгое восстановление — не менее 30 дней. Вид у капитана динамовцев, конечно, не для слабонервных.

Богдан Карюкин после травмы на лице. altapress.ru

Какие игры предстоят впереди

Никите Зубчихину, как основному вратарю «Динамо» на ближайший месяц, предстоит серьезное испытание. 17 сентября на домашнем стадионе команда принимает «Спартак Туймазы». Соперник сейчас находится на 10 месте в турнирной таблице.

А уже 23 сентября в рамках Кубка России в Барнаул приезжает «Нижний Новгород», под руководством Александра Кержакова — вот это уже проверка.

В конце месяца динамовцам предстоит выезд в Ульяновск и Тольятти.