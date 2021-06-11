Вратарь из Барнаула попал в заявку Сборной России на Евро-2020

По последним данным расположение национальной команды России покинут несколько футболистов, которые не попали в заявку на Евро-2020. Андрей Лунёв, Роман Евгеньев и Илья Самошников не сыграют на турнире.

Таким образом, ранее объявленная заявка российской сборной, в которую вошли 26 футболистов, изменений не претерпела. Среди сильнейших игроков наставник сборной Станислав Черчесов выделяет Дзюбу, Кудряшова, Жиркова и Зобнина. Барнаулец Юрий Дюпин, вызванный в основной состав сборной России 15 марта, получит шанс защищать ворота нашей команды.

11 июня, стартует 16-й розыгрыш Чемпионата Европы по футболу поединком между Италией и Турцией. Открывающий турнир матч пройдет в Риме на стадионе «Олимпико». Евро-2020 начнется для России 12 июня игрой против Бельгии. Встреча состоится в Санкт-Петербурге в 22:00 по московскому времени. Всего в Северной столице пройдут семь игр: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

Второй матч сборная России проведет против Финляндии 16 июня. В заключительном поединке групповой стадии подопечные Черчесова встретятся с Данией. Игра состоится в Копенгагене 21 июня.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.