Все на свежий воздух! В Барнауле полным ходом идет стодневка воркаут

Программа и участие абсолютно бесплатное. Требуется только желание!
Основу программы составляют круговые тренировки в комплексах, выполняемые друг за другом. Дополнительно участники каждый день получают определенный блок информации в виде инфо-постов, которые содержат ответы на все основные вопросы. Особенностью программы является то, что её может проходить любой человек вне зависимости от пола, возраста или уровня физической подготовки.
Собираемся в субботу, 13 апреля, по адресу: ул. Балтийская, 6 (СОШ № 132)
Начало: 17.00
Уровень подготовки, возраст и пол не важен!
Подробности мероприятия можно узнать на сайте — workout.su