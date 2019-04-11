Все на свежий воздух! В Барнауле полным ходом идет стодневка воркаут

Приглашаем на спортивно-образовательную программу, в рамках которой вы можете узнать, как привести себя в отличную форму, используя только уличные спортивные площадки и вес собственного тела.

Программа и участие абсолютно бесплатное. Требуется только желание!

Основу программы составляют круговые тренировки в комплексах, выполняемые друг за другом. Дополнительно участники каждый день получают определенный блок информации в виде инфо-постов, которые содержат ответы на все основные вопросы. Особенностью программы является то, что её может проходить любой человек вне зависимости от пола, возраста или уровня физической подготовки.

Собираемся в субботу, 13 апреля, по адресу: ул. Балтийская, 6 (СОШ № 132) Начало: 17.00

Уровень подготовки, возраст и пол не важен!

Подробности мероприятия можно узнать на сайте — workout.su