Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 апреля 4°C
49

Все на свежий воздух! В Барнауле полным ходом идет стодневка воркаут

Приглашаем на спортивно-образовательную программу, в рамках которой вы можете узнать, как привести себя в отличную форму, используя только уличные спортивные площадки и вес собственного тела.

Стодневка воркаут.
Стодневка воркаут.
Фото предоставлено рекламодателем.

Программа и участие абсолютно бесплатное. Требуется только желание!

Основу программы составляют круговые тренировки в комплексах, выполняемые друг за другом. Дополнительно участники каждый день получают определенный блок информации в виде инфо-постов, которые содержат ответы на все основные вопросы. Особенностью программы является то, что её может проходить любой человек вне зависимости от пола, возраста или уровня физической подготовки.

Собираемся в субботу, 13 апреля, по адресу: ул. Балтийская, 6 (СОШ № 132)

Начало: 17.00

Уровень подготовки, возраст и пол не важен!

Подробности мероприятия можно узнать на сайте — workout.su

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость