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Спорт

«Все разладилось у Барнаула»: главная хоккейная команда края завершила сезон

31 марта хоккейная команда «Динамо-Алтай» вылетела из полуфинала Кубка Федерации, проиграв в серии до четырех побед «Красноярским рысям» со счетом 2:4. После домашнего матча в Барнауле в минувшее воскресение, завершившимся победой, наши хоккеисты выглядели уныло и невнятно.

Матч "Динамо-Алтай" - "Красноярские Рыси".
Матч "Динамо-Алтай" - "Красноярские Рыси".
https://vk.com/hcdaofficial

Тревожно стало уже в первом периоде: «Красноярские Рыси» уже к восьмой минуте вели 2:0. До конца 15-минутки соперники огорчили «динамовцев» еще один раз, увеличив счет до неприличного 3:0.

Во втором периоде наши хоккеисты попытались взбодриться, но шайба у них не держалась, чувствовалась нервозность в действиях и даже какая-то обреченность.

Это отметил даже комментатор, который в середине периода констатировал: «Все разладилось у Барнаула». И был в чем-то прав, к этому моменту «Динамо-Алтай» пропустило еще один раз.

Первый домашний матч &quot;Динамо-Алтай&quot; в 2021 году.
Первый домашний матч «Динамо-Алтай» в 2021 году.
Дмитрий Лямзин

Казалось бы, при счете 4:0 исход матча уже предначертан. Но один сильный бросок со стороны наших хоккеистов, и счет уже размочен.

Буквально пара минут — и вот она вторая шайба. Вот тут-то хозяева занервничали, несколько раз на мандраже ошибаясь раз за разом. Но то ли запала барнаульцам не хватило, то ли «Рыси» все-таки оправились от неожиданности, счет больше не изменился.

Превзойдя соперников по броскам, в том числе и в створ, «Динамо-Алтай» проиграло.

Счет в полуфинальной серии 4:2 в пользу красноярской команды. «Рыси» вышли в финал Кубка Федерации.

«Динамо-Алтай» являлось главным проектом минспорта Алтайского края и министра Алексея Перфильева. На него делалась ставка, перед командой ставилась задача выиграть кубок или как минимум дойти до финала.

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