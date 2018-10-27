Всероссийский день гимнастики: красавицы-спортсменки после завершения спортивной карьеры

С 1999 года в последнюю субботу октября спортсмены по всей России отмечают день гимнастики. Но этот вид спорта зародился за долго до утверждения праздника. О том, когда появилась гимнастика и как живут известные представительницы этого вида спорта, расскажет altapress.ru

Зарождение гимнастики

Гимнастика начала помогать всестороннему физическому развитию человека ещё задолго до зарождения Олимпийских игр в Древней Греции. Тогда в понятие гимнастика входили не только привычные для современного человека упражнения, но и ритуальные танцы, верховая езда, военные упражнения.

После падения Римской империи многие достижения античной культуры и искусства, включая гимнастику, были забыты. И только на рубеже XIV-XV вв. начинается возрождение культурного наследия. В обществе продвигают идеи свободы и достоинства личности, всестороннего развития человека. Гимнастика вновь обретает значимость.

Урок гимнастики СС0

В конце XVIII — начале XIX вв по всему миру активно создавались системы физического воспитания. А в 1817 году в Париже были проведены публичные гимнастические состязания. Но признанным видом спорта гимнастика стала только тогда, когда её включили в программу первых современных Олимпийских игр в 1896 году.

Популярные российские гимнастки

Несмотря на то, что эти спортсменки уже завершили свою карьеру в гимнастике, ими гордится страна. Их знают и уважают во всём мире.

Ляйсан Утяшева

Известная гимнастка пришла в мир медиа после травмы, которую она получила в 2002 году. За свою карьеру Ляйсан шесть раз становилась чемпионкой Европы и одержала немало других грандиозных побед.

Светлана Хоркина

«Королева брусьев» — так прозвали Светлану за выполнение сложнейших комбинаций на брусьях. Она стала трехкратной абсолютной чемпионкой мира и трехкратной абсолютной чемпионкой Европы. За свою спортивную карьеру дважды завоевывала олимпийское золото по спортивной гимнастике. Сейчас она занимает должность первого заместителя начальника ЦСК.

Амина Зарипова

Неоднократная чемпионка мира и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике. Она принесла России не одну золотую медаль. Свой талант и профессионализм она воплотила в работе тренера: Амина тренирует новое поколение гимнасток. Одна из её учениц уже взяла золото на Олимпийских играх