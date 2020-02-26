Встал вопрос об отмене летней Олимпиады-2020 в Токио и ЧЕ по футболу

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд не исключил отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса, сообщает ТАСС .

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Организаторы Игр-2020 должны до конца мая проверить, находится ли коронавирус под контролем. Если они не смогут гарантировать безопасность во время соревнований, заявил он, «вероятно, будет рассматриваться отмена соревнований».

Если дойдет до необходимости принимать решение, то это будет отмена Игр, а не их перенос в другую страну. Такое мнение представитель МОК высказал агентству The Associated Press.

Ранее оргкомитет Олимпиады в Токио опровергал слухи об отмене Игр из-за коронавируса, пишет bfm.ru.

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила Международному олимпийскому комитету, что не видит никаких причин для отмены или переноса Игр 2020 года в связи со вспышкой коронавируса.

Летние Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Чемпионат Европы по футболу могут отменить, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится, заявил президент УЕФА Мишель Ува.

«Проведение соревнований будет остановлено лишь в том случае, если ситуация ухудшится», — цитирует «Невские новости» президента УЕФА.

Владимир Путин со звездами мирового футбола. kremlin.ru

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля. В честь 60-летнего юбилея турнир примут 12 городов Старого Света: Амстердам, Баку, Бильбао, Бухарест, Венгрия, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.

Последние данные

Число скончавшихся от коронавируса в материковом Китае выросло до 2715 человек, за последние сутки умерли 52 больных, сообщает госкомитет КНР по здравоохранению.

Общее число зараженных составило 78 064 человека. 29745 человек вылечились и выписаны из больниц, пишет «Росбалт».

За последние сутки выявлено 406 новых случаев заболевания.

Тревожная обстановка в Южной Корее. Известно о 1146 зараженных новым типом коронавируса в Южной Корее. Анализы еще 16 734 человек находятся на проверке, сообщает svpressa.ru. Также сообщается об 11 погибших от вируса.

Жертвами Covid-2019 в Италии стали уже 10 человек.