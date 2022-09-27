«Вся Москва наша»: как корреспондент altapress.ru пробежал самый впечатляющий в России марафон

В середине сентября в России прошел долгожданный Московский марафон. После года перерыва из-за ковидных ограничений он стал самым масштабным за всю историю своего существования. Десятки тысяч бегунов, небывалая атмосфера и прекрасная погода — все это соединилось, чтобы подарить ощущение настоящего спотивного праздника. Частью его стала и корреспондент altapress.ru Анна Недобиткова. К этому дню она стремилась больше года.

Как все начиналось

С раннего утра 18 сентября на подходе к стадиону Лужники было не протолкнуться — со всех сторон огромным потоком сюда стекались бегуны. Узнать в толпе их несложно — на ногах новенькие кроссовки, за плечами фирменный рюкзак. Их вместе со стартовыми номерами выдавали за пару дней до марафона.

Все пространство перед Лужниками — разминочная площадка. Каждый бегун знает: лучше разминка без тренировки, чем тренировка без разминки. Перед испытанием на 42,2 км это особо актуально.

Среди обычных любителей в какой-то момент промелькнули профессионалы. «Смотрите, Искандер!», — послышалось в толпе. Искандер Ядгаров, самый медийный российский марафонец и главный претендент на победу, вызывал особое оживление.

За 10 минут до старта бегунов пригласили занимать кластеры. В секторе А, стартовавшем первым, выстроилась элита, за ней — все остальные, в зависимости от того, за какое время планируешь пробежать.

Анна Недобиткова , марафонец. Дмитрий Лямзин

Мне достался кластер G с финишным временем в четыре часа. Так и побежали.

Как проходила подготовка

То, что в моей жизни будет марафон, я еще в прошлом году не помышляла. В мае 2021 года в Казани пробежала «половинку» (21,1 км) и планировала на этом остановиться. Но в августе того же года обострилась застарелая травма колена, пришлось делать операцию. После больницы каждый шаг давался с трудом.

В этот момент я для себя и решила — если удастся вернуться в спорт, обязательно пробегу марафон.

Статистика Московского марафона 2022 года. Михаил Хозяйкин Статистика Московского марафона 2022 года. Михаил Хозяйкин Статистика Московского марафона 2022 года. Михаил Хозяйкин Статистика Московского марафона 2022 года. Михаил Хозяйкин Статистика Московского марафона 2022 года. Михаил Хозяйкин Статистика Московского марафона 2022 года. Михаил Хозяйкин

Практика показывает, что на подготовку к такой дистанции требуется как раз около года. Есть отважные бегуны, готовые ринуться в бой, как говорится, с дивана, но такие подвиги, как правило, ничем хорошим не заканчиваются.

Моя подготовка в спортивном клубе Yolochka была всесторонней и разнообразной: шесть тренировок в неделю включали ОФП, восстановительный бег, длительные кроссы и интервальную работу, а еще скоростные забегания в подъемы.

В августе беговые объемы существенно выросли, и за месяц я впервые намотала 346 км. В сентябре, наоборот, наступил период долгожданного отдыха. Он нужен для того, чтобы организм накопил силы для предстоящего марафона.

Свою последнюю предмарафонскую пробежку я совершила уже по живописной набережной Москвы.

Чем запомнился марафон

Трасса Московского марафона чрезвычайна живописна. Начинается она от Лужников и пролегает через все самые красивые места столицы: гостиницу «Украина», высотку на Кудринской площади, здание МИДа, Большой театр, мимо Кремля и храма Христа Спасителя. Ради этого весь центр города закрывают для автомобильного транспорта.

Неслучайно бегуны на дистанции в эйфории громко кричат: «Вся Москва наша!»

Московский марафон мало того, что красивый, он еще и самый масштабный в стране. Ежегодно на него съезжаются огромное количество спортсменов. В 2022-ом их оказалось почти 25 тыс.

Спортсмены на Московском марафоне. предоставлено участниками.

А еще марафон в столице — это невообразимая атмосфера. В этом году болельщикам предложили тоже выходить на улицы, чтобы в специально организованных местах поддерживать бегунов. И люди откликнулись.

Толпы народа стояли вдоль трассы, скандировали кричалки, гудели в дудки и просто хлопали. Особо запомнился мальчик лет десяти, который на старте исполнял на саксафоне итальянскую мелодию Bella ciao, а затем, на финише — русскую «Катюшу».

Плакаты болельщиков — это вообще отдельный вид искусства. Что только на них ни написано.

Кто-то держал ватман с надписью: «Беги! Через 27 км тебя ждет пиво и шашлык», «Дай пять. Это портал на финиш», «У тебя самая красивая попа». На последний живее всех реагировали почему-то мужчины и кричали державшему его шутнику: «Спасибо, дорогой!».

Как складывалась гонка

В то, что я смогу преодолеть 42 км, у меня сомнений не было. Слишком большая и кропотливая работа была проделана в период подготовки. Вопрос был во времени.

Стартовала я спокойно, выбрав для себя стратегию отрицательного сплита, когда первую половину дистанции бегун намеренно преодолевает чуть медленнее, сберегая силы на дальнейшее ускорение.

После 10 км я оторвалась от группы, ориентированной на четыре часа, и спокойно побежала сама. На 20 км особой усталости не было, чувствовала себя отлично, но мысль о том, что самое сложное еще впереди, все же не отступала.

Надо признать, что Московский марафон не такой и плоский. В первой половине дистанции есть несколько подъемов, которые неопытного бегуна могут изрядно измотать. С 24 км, когда силы начинают иссякать, начинается самое сложное — долгий и нудный тягун длиной около 2 км. Тут многие шли пешком.

Московские горки дались мне относительно легко, и к 30 км все складывалось нормально. Но многие бегуны знают: настоящий марафон начинается с 35 км. Где-то здесь марафонцы встречают «стену». Это состояние, когда тело отказывается работать, а разум то и дело твердит: «И зачем тебе это нужно?»

Мысли сойти с дистанции у меня не возникало, а вот ноги устали изрядно. Последние километры перед финишем оказались жутко сложные и морально и физически. Трасса, пролегающая по набережной, становилась однообразной. Вдоль нее, на обочинах, встречались лежащие бегуны — те, кто даже идти уже не мог.

Анна Недобиткова на Московском марафоне. altapress.ru

На 40 км встала и я сама — ноги свело такой судорогой, что бежать было невозможно. Но за 10−15 секунд я перешла на шаг, а затем постепенно начала разбегаться. Увы, сил на ускорения уже не оставалось, но в целевое время я уложилась, преодолев 42,2 км за 3 часа 57 минут.

Уже после финиша ко мне подошел парень и сказал: «Девушка, вы так хорошо бежали. Приятно посмотреть. Я только благодаря вам финишировал».

Вот так я пробежала сама и помогла совершенно незнакомому человеку.

Что будет дальше

Сентябрьский марафон в Москве — своеобразная вишенка на торте большого бегового сезона. Предстоящей осенью для себя я запланировала еще два трейловых забега в Новосибирске и Барнауле.

А в следующем году можно пробежать еще один впечатляющий по красоте марафон — «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.