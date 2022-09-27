«Вся Москва наша»: как корреспондент altapress.ru пробежал самый впечатляющий в России марафон

Как все начиналось
С раннего утра 18 сентября на подходе к стадиону Лужники было не протолкнуться — со всех сторон огромным потоком сюда стекались бегуны. Узнать в толпе их несложно — на ногах новенькие кроссовки, за плечами фирменный рюкзак. Их вместе со стартовыми номерами выдавали за пару дней до марафона.
Все пространство перед Лужниками — разминочная площадка. Каждый бегун знает: лучше разминка без тренировки, чем тренировка без разминки. Перед испытанием на 42,2 км это особо актуально.
Среди обычных любителей в какой-то момент промелькнули профессионалы. «Смотрите, Искандер!», — послышалось в толпе. Искандер Ядгаров, самый медийный российский марафонец и главный претендент на победу, вызывал особое оживление.
За 10 минут до старта бегунов пригласили занимать кластеры. В секторе А, стартовавшем первым, выстроилась элита, за ней — все остальные, в зависимости от того, за какое время планируешь пробежать.
Мне достался кластер G с финишным временем в четыре часа. Так и побежали.
Как проходила подготовка
То, что в моей жизни будет марафон, я еще в прошлом году не помышляла. В мае 2021 года в Казани пробежала «половинку» (21,1 км) и планировала на этом остановиться. Но в августе того же года обострилась застарелая травма колена, пришлось делать операцию. После больницы каждый шаг давался с трудом.
В этот момент я для себя и решила — если удастся вернуться в спорт, обязательно пробегу марафон.
Практика показывает, что на подготовку к такой дистанции требуется как раз около года. Есть отважные бегуны, готовые ринуться в бой, как говорится, с дивана, но такие подвиги, как правило, ничем хорошим не заканчиваются.
Моя подготовка в спортивном клубе Yolochka была всесторонней и разнообразной: шесть тренировок в неделю включали ОФП, восстановительный бег, длительные кроссы и интервальную работу, а еще скоростные забегания в подъемы.
В августе беговые объемы существенно выросли, и за месяц я впервые намотала 346 км. В сентябре, наоборот, наступил период долгожданного отдыха. Он нужен для того, чтобы организм накопил силы для предстоящего марафона.
Свою последнюю предмарафонскую пробежку я совершила уже по живописной набережной Москвы.
Чем запомнился марафон
Трасса Московского марафона чрезвычайна живописна. Начинается она от Лужников и пролегает через все самые красивые места столицы: гостиницу «Украина», высотку на Кудринской площади, здание МИДа, Большой театр, мимо Кремля и храма Христа Спасителя. Ради этого весь центр города закрывают для автомобильного транспорта.
Неслучайно бегуны на дистанции в эйфории громко кричат: «Вся Москва наша!»
Московский марафон мало того, что красивый, он еще и самый масштабный в стране. Ежегодно на него съезжаются огромное количество спортсменов. В 2022-ом их оказалось почти 25 тыс.
А еще марафон в столице — это невообразимая атмосфера. В этом году болельщикам предложили тоже выходить на улицы, чтобы в специально организованных местах поддерживать бегунов. И люди откликнулись.
Толпы народа стояли вдоль трассы, скандировали кричалки, гудели в дудки и просто хлопали. Особо запомнился мальчик лет десяти, который на старте исполнял на саксафоне итальянскую мелодию Bella ciao, а затем, на финише — русскую «Катюшу».
Плакаты болельщиков — это вообще отдельный вид искусства. Что только на них ни написано.
Кто-то держал ватман с надписью: «Беги! Через 27 км тебя ждет пиво и шашлык», «Дай пять. Это портал на финиш», «У тебя самая красивая попа». На последний живее всех реагировали почему-то мужчины и кричали державшему его шутнику: «Спасибо, дорогой!».
Как складывалась гонка
В то, что я смогу преодолеть 42 км, у меня сомнений не было. Слишком большая и кропотливая работа была проделана в период подготовки. Вопрос был во времени.
Стартовала я спокойно, выбрав для себя стратегию отрицательного сплита, когда первую половину дистанции бегун намеренно преодолевает чуть медленнее, сберегая силы на дальнейшее ускорение.
После 10 км я оторвалась от группы, ориентированной на четыре часа, и спокойно побежала сама. На 20 км особой усталости не было, чувствовала себя отлично, но мысль о том, что самое сложное еще впереди, все же не отступала.
Надо признать, что Московский марафон не такой и плоский. В первой половине дистанции есть несколько подъемов, которые неопытного бегуна могут изрядно измотать. С 24 км, когда силы начинают иссякать, начинается самое сложное — долгий и нудный тягун длиной около 2 км. Тут многие шли пешком.
Московские горки дались мне относительно легко, и к 30 км все складывалось нормально. Но многие бегуны знают: настоящий марафон начинается с 35 км. Где-то здесь марафонцы встречают «стену». Это состояние, когда тело отказывается работать, а разум то и дело твердит: «И зачем тебе это нужно?»
Мысли сойти с дистанции у меня не возникало, а вот ноги устали изрядно. Последние километры перед финишем оказались жутко сложные и морально и физически. Трасса, пролегающая по набережной, становилась однообразной. Вдоль нее, на обочинах, встречались лежащие бегуны — те, кто даже идти уже не мог.
На 40 км встала и я сама — ноги свело такой судорогой, что бежать было невозможно. Но за 10−15 секунд я перешла на шаг, а затем постепенно начала разбегаться. Увы, сил на ускорения уже не оставалось, но в целевое время я уложилась, преодолев 42,2 км за 3 часа 57 минут.
Уже после финиша ко мне подошел парень и сказал: «Девушка, вы так хорошо бежали. Приятно посмотреть. Я только благодаря вам финишировал».
Вот так я пробежала сама и помогла совершенно незнакомому человеку.
Что будет дальше
Сентябрьский марафон в Москве — своеобразная вишенка на торте большого бегового сезона. Предстоящей осенью для себя я запланировала еще два трейловых забега в Новосибирске и Барнауле.
А в следующем году можно пробежать еще один впечатляющий по красоте марафон — «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.