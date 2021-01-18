Взгляд изнутри. Как кровью и потом добывалась первая победа алтайских хоккеистов в новом году

16 января команда «Динамо-Алтай» после новогодних каникул возобновила сезон. Соперниками наших хоккеистов стали неуступчивые «Красноярские рыси». Первый домашний матч 2021 года был сложным, волевым и даже драматичным. Altapress.ru смог в этом убедиться, побывав там, куда чужих не пускают.

Первый домашний матч "Динамо-Алтай" в 2021 году.

Что происходило на скамейке

Первый домашний матч наш фотокорреспондент Дмитрий Лямзин смотрел не из зрительного зала, как обычно, а из самой гущи событий.

В заокеанской НХЛ есть традиция — приглашать болельщика, победившего в каком-нибудь хоккейном конкурсе, на скамейку к игрокам любимой команды во время матча.

Вот и нам в каком-то смысле повезло. Зашкаливающий градус эмоций прошедшего матча чувствуется сразу.

Позже официальный сайт Высшей хоккейной лиге напишет, что 2021 год для «Динамо-Алтай» начался с шутками-прибаутками и неожиданным счетом 0:2.

«В первом перерыве в хозяйской раздевалке были подкручены все необходимые гайки и винтики, да и „рысята“ в середине второй двадцатиминутки неимоверно помогли хозяевам. Сперва у гостей удалился Дмитрий Мякишев, и почти тут же Роман Смирнов схлопотал „5+20“, оставив свою команду втроем против пятерых. Более роскошного шанса на спасение придумать было трудно, и, если бы динамовцы им не воспользовались, можно было бы сливать воду и закрывать лавочку», -напишут на эту игру эксперты ВХЛ.

Первый домашний матч «Динамо-Алтай» в 2021 году. Дмитрий Лямзин

В третьем в периоде, когда счет был равным и шатким (3:3) было ощущение, что у «Рысей» еще оставались силы на финишный рывок. Тем не менее, хозяевам удалось добиться тяжелой волевой победы — 4:3.

Что будет дальше

Увы, удача во второй игре нам не улыбнулась. Гости из Красноярска, видимо, оправившись от переезда и почувствовав нашу слабину, уже на следующий день, 17 января, воспользовались своим преимуществом и выиграли с результатом 3:2.

Так уж получилось, что новый 2021 год «Динамо-Алтай» начало без пяти игроков основного состава. Есть травмированные, есть просто приболевшие игроки, но без них молодежи добывать столь нужные победы ой как сложно.

Первый домашний матч «Динамо-Алтай» в 2021 году. Дмитрий Лямзин

Впереди у команды еще две игры с «Красноярскими рысями» — 19 и 20 января. А затем, через неделю, выезд в Курган, где наша команда встретится с местным «Юниором».

Последний тур регулярного первенства динамовцы проведут дома 17,18, 20 и 21 февраля. Соперниками станет «Кристалл» из Саратова.

Так ли важно первое место

Если ничего не произойдет экстраординарного, за первое место в «регулярке» будут бороться две команды «Динамо-Алтай» и «Чебоксары». Последним тоже будет не легко: им предстоит поездка в Красноярск и домашние игры с «Челнами» из Татарстана.

Первый домашний матч «Динамо-Алтай» в 2021 году. Дмитрий Лямзин

Прошедший уикенд показал, что «Чебоксары» тоже могут терять очки на равном месте.

Разница между первым и вторым местом в таблице сейчас пять очков. В принципе, на расклад игр плей-офф, итоговое положение нашей команды никак не отразится. Станем мы первыми или вторыми, начнем розыгрыш кубка со стадии полуфинала.

Игры на вылет для «Динамо-Алтай» начнутся в середине марта.