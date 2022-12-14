13 декабря в Барнауле торжественно открыли краевой шахматный клуб. Теперь он располагается в современном помещении в самом центре города. Ремонтировали его почти семь месяцев, а ждали больше двух лет.

Краевой шахматный клуб, которому, к слову, уже 11 лет, долгое время «проживал» на улице Гоголя. Имевшееся тогда в распоряжении помещение шахматисты отремонтировали. Но само здания находилось в аварийном состоянии, собственник решил его снести.

После этого начались поиски нового «дома».

Спустя два года краевой шахматный клуб перебрался в просторное помещение на улице Советской, где раньше находились авиакассы и отделение банка. Здесь шахматистам предоставили почти весь первый этаж.

Приводить его в порядок начали в апреле, а в декабре, еще до торжественного открытия, провели первые турниры. Чтобы это стало возможным, по краевой инвестпрограмме шахматистам выделили 30 млн рублей, еще 4 млн — на оборудование компьютерного класса.

В чем особенность клуба

Он теперь — главная «фишкой» краевого шахматного клуба. В классе все по самым современным требованиям — есть ноутбуки для игры онлайн, прозрачные столы, чтобы было видно, что игрок не жульничает и не использует подсказки, есть камеры и даже отдельный вход в туалет. На территории за Уралом ни один регион таких условий не имеет.

В компьютерном классе 11 игровых мест. Всего же шахматный клуб может принять порядка 250 спортсменов одновременно.

По словам Артема Поломошнова, председателя Федерации шахмат Алтайского края, в перспективе компьютерный класс планируется сертифицировать, что принимать крупные онлайн соревнования. Могут они стать и международными.

На открытии клуба один из руководителей Федерации шахмат России отметил, что в январе будет решаться вопрос о переходе российских шахмат из европейской ассоциации в азиатскую.

Торжественно открыл новый клуб губернатор Виктор Томенко, который тоже встал у шахматного стола и отметил, что его работа в чем-то напоминает игру в шахматы. «Взялся — ходи», — сказал губернатор.

Открытие шахматного клуба в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Что делает клуб

Ежегодно совместно с федерацией клуб проводит около 50 соревнований различного уровня, воспитанники становятся победителями и призерами международных и всероссийских турниров.

А в рамках всероссийского проекта «Шахматы в школе», реализуемого при участии клуба, 218 школ из 51 районов края оснащены шахматным инвентарем и учебно-методическими комплектами, в них занимаются более 2,5 тыс. школьников.