«Я простой парень из Барнаула». Звезда НХЛ Андрей Свечников рассказал, что остался русским на 100 процентов

На комментарий своего собеседника, что Свечников является настоящей звездой НХЛ, сам игрок ответил: «Да какая я звезда? Простой парень из Барнаула».
Также хоккеист отметил, что сегодня ему не хватает русского языка в раздевалке, но подчеркнул, что не хотел бы играть за другой клуб НХЛ, где выступает сразу несколько легионеров из России.
«Я хочу играть в „Каролине“, но чем больше русских, тем лучше», — отметил Свечников.
Говоря о том, как он сам себя ощущает, Андрей подчеркнул: «Я все тот же русский обычный парень… Я не думаю, что я как-то изменился за эти четыре года. Остался русским на сто процентов».
Что известно об Андрее Свечникове
Андрей Свечников — уроженец Барнаула. У хоккеиста есть старший брат Евгений Свечников, также играющий на позиции нападающего.
Семья Свечниковых жила в Барнауле, но дважды переезжала, чтобы получить доступ к лучшим командам для своих сыновей. Сначала они переехали в Московскую область, затем в Казань. В 2016 году вместе с матерью Андрей Свечников переехал в США.