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Спорт

«Я простой парень из Барнаула». Звезда НХЛ Андрей Свечников рассказал, что остался русским на 100 процентов

Уроженец Барнаула Андрей Свечников, который ныне очень успешно играет в качестве нападающего за клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз», рассказал в интервью «Спорт-Экспресс» о том, что остается на 100% русским и не считает себя звездой.

Андрей Свечников.
Андрей Свечников.
nhl.com

На комментарий своего собеседника, что Свечников является настоящей звездой НХЛ, сам игрок ответил: «Да какая я звезда? Простой парень из Барнаула».

Также хоккеист отметил, что сегодня ему не хватает русского языка в раздевалке, но подчеркнул, что не хотел бы играть за другой клуб НХЛ, где выступает сразу несколько легионеров из России.

«Я хочу играть в „Каролине“, но чем больше русских, тем лучше», — отметил Свечников.

Говоря о том, как он сам себя ощущает, Андрей подчеркнул: «Я все тот же русский обычный парень… Я не думаю, что я как-то изменился за эти четыре года. Остался русским на сто процентов».

Что известно об Андрее Свечникове

Андрей Свечников — уроженец Барнаула. У хоккеиста есть старший брат Евгений Свечников, также играющий на позиции нападающего.

Семья Свечниковых жила в Барнауле, но дважды переезжала, чтобы получить доступ к лучшим командам для своих сыновей. Сначала они переехали в Московскую область, затем в Казань. В 2016 году вместе с матерью Андрей Свечников переехал в США.

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