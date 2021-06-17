Юная алтайская спортсменка «выбила» серебро на международном турнире по боксу

Спортсменка из Барнаула Анастасия Климова завоевала серебро международного «Кубка наций» среди девушек 15−16 лет, сообщает « Алтайский спорт ».

Международный турнир по боксу (Junior Nations' Cup) проходил в Сербии с 6 по 12 июня. В соревнованиях приняли участие 109 юношей и девушек из 16 стран.

Сборная России на этот турнир выставила только команду девушек (21 спортсменка). Настя — единственная представительница Алтайского края в сборной.

«Стала серебряным призером в весовой категории до 57 кг. В полуфинале она выиграла у Джины Милетич из Сербии, а в финале встречалась с подругой по команде, представительницей Краснодарского края Кариной Коробовой, уступив раздельным решением судей», — отмечает издание.

Турнир в Сербии являлся подготовительным перед предстоящим первенством Европы, который пройдет в Тбилиси с 1 по 12 июля.

Поедет ли Климова на континентальные соревнования — вопрос открытый. Тренер Насти Павел Шишлов пояснил, что комплектовать команду будет тренерский штаб сборной России.