Юная бийчанка с редким именем взяла серебро на первенстве России по троеборью

Бийчанка Аполлинария Голикова стала серебряным призером первенства России по троеборью классическому среди девушек 14−18 лет, пишет « Алтайский спорт ».

Девушка из Бийска стала призером первенства России по троеборью.

Первенство и чемпионат по пауэрлифтингу проходили в Архангельске с 16 по 21 марта и собрали более 400 участников из 61 региона России.

Дисциплина «классическое троеборье» включает в себя приседания со штангой, жим лежа и становую тягу.

Аполлинария выступала в весовой категории свыше 84 кг среди девушек возраста 14−18 лет.

«Показала в троеборье сумму 280 кг: 100 кг — присед, 65 кг — жим лежа и 115 кг — становая тяга», — рассказало издание.

Как пишет «Наш Бийск», Аполлинария — воспитанница тренера Александра Смирнова.