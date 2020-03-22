Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 марта 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Юная бийчанка с редким именем взяла серебро на первенстве России по троеборью

Бийчанка Аполлинария Голикова стала серебряным призером первенства России по троеборью классическому среди девушек 14−18 лет, пишет «Алтайский спорт».

Девушка из Бийска стала призером первенства России по троеборью.
Девушка из Бийска стала призером первенства России по троеборью.
нашбийск.рф.

Первенство и чемпионат по пауэрлифтингу проходили в Архангельске с 16 по 21 марта и собрали более 400 участников из 61 региона России.

Дисциплина «классическое троеборье» включает в себя приседания со штангой, жим лежа и становую тягу.

Аполлинария выступала в весовой категории свыше 84 кг среди девушек возраста 14−18 лет.

«Показала в троеборье сумму 280 кг: 100 кг — присед, 65 кг — жим лежа и 115 кг — становая тяга», — рассказало издание.

Как пишет «Наш Бийск», Аполлинария — воспитанница тренера Александра Смирнова.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость