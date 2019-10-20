Юная фигуристка-дебютантка из России покорила Лас-Вегас

После короткой программы Щербакова шла четвертой, за прокат произвольной программы 15-летняя россиянка получила 160,16 балла и по сумме двух прокатов набрала 227,76 балла.
Второе место заняла американка Брэди Теннелл, получившая 216,14 балла. Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева стала третьей (205,97), а Станислава Константинова (143,39) заняла 11-е место, сообщает «Чемпионат».
В своем инстаграме юная фигуриста поблагодарила главного тренера Этери Тутберидзе и всю команду, которая с ней работала.