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Спорт

Юная фигуристка-дебютантка из России покорила Лас-Вегас

15-летняя россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

Юная российская фигуристка стала первой на турнире в США
Юная российская фигуристка стала первой на турнире в США
https://www.instagram.com/anna__shcherbakova_/

После короткой программы Щербакова шла четвертой, за прокат произвольной программы 15-летняя россиянка получила 160,16 балла и по сумме двух прокатов набрала 227,76 балла.

Второе место заняла американка Брэди Теннелл, получившая 216,14 балла. Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева стала третьей (205,97), а Станислава Константинова (143,39) заняла 11-е место, сообщает «Чемпионат».

В своем инстаграме юная фигуриста поблагодарила главного тренера Этери Тутберидзе и всю команду, которая с ней работала.

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