Юная фигуристка Горбачева опровергла догадки СМИ о своем побеге

Алина Горбачева опубликовала в социальных сетях пост и выложила видео, в котором заявила, что, вопреки мнению СМИ, ее побег никак не связан со спортом:

"Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам".