За «Лентой» построят Центр настольного тенниса

На данный момент известно, что внутри будет игровой зал размером 37 на 24 метра, балкон для зрителей на 100 мест, а также трибуны на 100 человек. Кроме того, рядом с ареной обустроят парковку и общественное пространство с лавочками и фонарями.
Ожидается, что центр построят в 2023—2024 годах. Располагаться он будет за гипермаркетом «Лента» по адресу Павловский тракт, 156б. Как сообщает amic.ru, внутри одновременно смогут играть на 24 столах. До тех пор тренироваться можно в спорткомплексе «Обь» или в ДК «Сибэнергомаш».