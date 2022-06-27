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Спорт

За «Лентой» построят Центр настольного тенниса

Министр спорта РФ Олег Матыцин после визита в Барнаул (в январе 2021 года) пообещал построить Центр настольного тенниса. По данным сайта госзакупок, на разработку проекта для двухэтажного спортивного объекта из федерального бюджета выделено 7,3 миллиона рублей.

Настольный теннис.
Настольный теннис.
СС0

На данный момент известно, что внутри будет игровой зал размером 37 на 24 метра, балкон для зрителей на 100 мест, а также трибуны на 100 человек. Кроме того, рядом с ареной обустроят парковку и общественное пространство с лавочками и фонарями.

Ожидается, что центр построят в 2023—2024 годах. Располагаться он будет за гипермаркетом «Лента» по адресу Павловский тракт, 156б. Как сообщает amic.ru, внутри одновременно смогут играть на 24 столах. До тех пор тренироваться можно в спорткомплексе «Обь» или в ДК «Сибэнергомаш».

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