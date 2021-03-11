За любительскую команду на Алтае сыграет бразильская суперзвезда и экс-игрок сборной России

Любительская команда «Змеиногорск-Сити», выступающая в Кубке Алтайского края по мини-футболу, заявила в свой состав бразильского игрока Сирило. Суперзвезда может приехать в Барнаул уже в конце марта.

«Змеиногорск-Сити», за который играют некогда известные футболисты Николай Шабалин, Сергей Нарылков, Григорий Дорошенко и даже главный тренер новосибирского «Сибиряка» Николай Плахов, свой путь начал с самых низов, с 1\32768 финала.

Амбиции у команды серьезные — взять в нынешнем сезоне главный кубковый трофей. На стадии 1\8 финала у «змеиногорцев» будет серьезный соперник — барнаульский «Полимер».

Чтобы его одолеть руководство команды и решило подстраховаться, заявив игрока экстракласса.

Примечательно, что легионер в команде должен был появиться еще в прошлом году. Тогда «Змеиногорск-Сити» прописал у себя еще одного экс-игрока сборной России Жуана.

Его приезд на Алтай был обговорен, но грянула пандемия, весь футбол отменили, границы стран закрыли. Жуан остался в Бразилии.

По словам директора Алтайской краевой ассоциации мини-футбола Андрея Проскурина, приезд Сирило в Барнаул — это фактически решенное дело.

Кто такой Сирило

Сирило Тадеус Кардозо Фильо (более известный как просто Сирило) — натурализированный бразилец и экс-игрок сборной России по мини-футболу.

За время своей карьеры в нашей стране он стал заслуженным мастером спорта, завоевал два серебра и бронзу чемпионатов Европы, в 53 матчах за россиян наколотив 41 мяч.

Финал краевого кубка по мини-футболу в Барнауле из архива редакции

В 2014 году спортивную карьеру в России Сирило закончил, но развивать мини-футбол не перестал. Он играет в Чемпионате Санкт-Петербурга и катается по стране.

В прошлом месяце россиянин с бразильскими корнями побывал в Иркутске. В Барнауле его ждут 27 или 28 марта — точная дата кубкового матча «Полимер» — «Змеиногорск-Сити» пока не известна.