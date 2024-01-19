19 января
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Спорт

За три дня алтайские спортсмены завоевали 24 медали на первых зимних играх «Большой Алтай»

За три дня алтайские спортсмены на первых зимних играх «Большой Алтай» завоевали 24 медали. Соревнования проводились среди юношей и девушек от 2005 года рождения на горнолыжном курорте «Цзянцзуюньшань» в КНР с 16 по 18 января.

«Большой Алтай».
«Большой Алтай».
Фото предоставлено Минспорта Алтайского края

Команда из 11 спортсменов Алтайского края выступила в состязаниях по горнолыжному, конькобежному спорту, сноуборду, фигурному катанию, лыжным гонкам и ски-альпинизму.

Лыжники Григорий Огнев, Александра Ильина, Михаил Бибикин в копилку команды внесли 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

Конькобежцы Анастасия Трошина и Михаил Куликов пополнили командный зачет 5 золотыми и 3 серебряными медалями.

Горнолыжники Варвара Сорокина и Кирилл Редкозубов добыли 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

На счету сноубордистов Михаила Черкашина и Эвелины Вогнерубовой 2 серебряные медали.

Фигуристка Анастасия Галицкая завоевала 1 золотую медаль.

В I зимних игры «Большой Алтай» состязались 154 спортсмена из России, Казахстана, Китая, Монголии. Эти страны представляли 15 команд из восьми различных регионов - Алтайского края и Республики Тыва (Россия), Восточно-Казахстанской области (Казахстан), Кобдоского, Убсунурского и Баян-Ульгийского аймаков (Монголия), Синьцзян-Уйгурского автономного района и провинции Цзилинь (Китай).

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