«Забыли взять лыжи»: российские биатлонисты приступили к тренировкам в заснеженной Белокурихе

Как сообщала пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), юниоры будут заниматься в Белокурихе с 12 по 25 мая. Члены основной и резервной сборных присоединились к ним 14−15 мая.
Их прибывание на Алтае также продлится две недели.
Всего ожидается приезд порядка 80 спортсменов. Такого многочисленного «десанта» биатлонистов в Белокурихе еще не было, сообщали altapress.ru в краевом минспорте.
Первые сборы российских биатлонистов носят восстановительный характер — это значит, что тренировки они будут совмещать с медицинскими процедурами в санаториях.
Основной базой для спортсменов стал комплекс «Белокуриха-2». Для них подготовили трассу, стрельбище и тренажерные залы.
На высоте в горах еще местами лежит снег. «Погода намекнула, что мы забыли взять лыжи», — отписалась в своем Instaram биатлонистка Лариса Куклина.
Отметим, что параллельно с российскими биатлонистами в Белокурихе к сезону готовятся их коллеги из Казахстана.