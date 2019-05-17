«Забыли взять лыжи»: российские биатлонисты приступили к тренировкам в заснеженной Белокурихе

15 мая в Белокуриху приехала основная и резервная сборные по биатлону. В первый же день сильнейшие стреляющие лыжники страны вышли на первую тренировку. Условия оказались подходящие — в этот день город-курорт и его окрестности утопали в снегу.

Российские биатлонистки приступили к тренировкам в Белокурихе

Как сообщала пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), юниоры будут заниматься в Белокурихе с 12 по 25 мая. Члены основной и резервной сборных присоединились к ним 14−15 мая.

Их прибывание на Алтае также продлится две недели.

Всего ожидается приезд порядка 80 спортсменов. Такого многочисленного «десанта» биатлонистов в Белокурихе еще не было, сообщали altapress.ru в краевом минспорте.

Первые сборы российских биатлонистов носят восстановительный характер — это значит, что тренировки они будут совмещать с медицинскими процедурами в санаториях.

Основной базой для спортсменов стал комплекс «Белокуриха-2». Для них подготовили трассу, стрельбище и тренажерные залы.

На высоте в горах еще местами лежит снег. «Погода намекнула, что мы забыли взять лыжи», — отписалась в своем Instaram биатлонистка Лариса Куклина.

Отметим, что параллельно с российскими биатлонистами в Белокурихе к сезону готовятся их коллеги из Казахстана.