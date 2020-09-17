Забронзовели. Барнаульские хоккеисты получили долгожданные награды и дали важное обещание

16 сентября в барнаульской «Титов-Арене» прошло первое за время пандемии околохоккейное действие: награждение команды «Динамо-Алтай» за выступление в прошлом сезоне и представление состава на сезон нынешний. На льду этих ребят болельщики увидят совсем скоро.

Надо сказать, заслуженных бронзовых медалей хоккеисты «Динамо-Алтай» могли и не получить. Сезон 2019−2020 годов в первенстве ВХЛ, как и весь алтайский спорт, замер в марте.

По итогам «регулярки» динамовцы стали третьими, хотя буквально до последнего тура претендовали на первое. Выиграть плей-офф и поднять над головой заветный кубок команде не удалось. Грянул коронавирус.

Руководство Высшей хоккейной лиги оставило нашу команду с бронзой, но медали решила не вручать. Потом, к счастью, передумало. И вот, наконец, заслуженные награды дошли до своих адресатов.

Помимо самих игроков, бронзовые медали получил тренерский штаб, административный корпус, а также те, кто помогал команде на протяжении всего сезона.

Это, например, основные спонсоры, которых у «Динамо-Алтай» пять: «Бочкари», «Барнаульский пивоваренный завод», завод «АТИ», предприниматели Евгений Ракшин и Михаил Дроздов, отремонтировавший Дворец спорта. Он, по сути, и объединил все хоккейное сообщество.

Презентация команды «Динамо-Алтай» сезона 2020−2021 годов. Дмитрий Лямзин

Кто будет у руля команды

В сезоне 2020−2021 годов в «Динамо-Алтай» 32 заявленных игрока, основной костяк команды остался с прошлого сезона.

На тренерском мостике все стабильно: «главнокомандующим» остался Александр Усачев, старшим тренером Евгений Бакланов. Юрий Дессерт и Сергей Неклюдов тоже на своих местах.

Александр Усачев на презентации команды объявил: капитаном остается нападающий Степан Жданов. У него в помощниках два ассистента — Владислав Янцен и Василий Кружилин.

Презентация команды «Динамо-Алтай» сезона 2020−2021 годов. Дмитрий Лямзин

Тут тоже никаких изменений. От лица всей команды кэп сделал важное обещание болельщикам.

«Жаль, конечно, что не доиграли прошлый сезон. В новом обещаю, что игр, за которые вам будет стыдно, не случится», — заявил Жданов.

Собравшиеся в этот вечер в «Титов-Арене» люди встретили эти слова аплодисментами.

Когда начнется сезон

«Динамовцы» начнут новый сезон на выезде. 19 сентября у них пройдет первая игра в Саратове. 20, 22 и 23 сентября барнаульские хоккеисты проведут с местным «Кристаллом» еще три игры.

Дома свою команду болельщики увидят 2, 3, 5, 6 сентября. Нашим соперником станет «Юниор» из Кургана.