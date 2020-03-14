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14 марта -1°C

Зачем известный физкультурник Александр Ракшин решил «чипировать» марафонцев

Участникам лыжного марафона «Черемное — Барнаул», организованного компанией «Мария-Ра», будут выдавать специальные жилетки, оснащенные цифровым чипами. Организаторы планируют внедрить ноу-хау со следующего года. У предстоящего марафона, который пройдет уже завтра, 15 марта, тоже будут свои «фишки». Читайте о них в разборе altapress.ru.

Александр Ракшин
Александр Ракшин
Анна Зайкова
1 Зачем внедряют чипирование?

С 2021 года жилетки с чипами будут использоваться для фиксации времени прохождения лыжниками дистанции. Каждый из тех, кто проедет 50 км, сможет на финише увидеть свой результат. Такого на «Трассе здоровья» еще не было.

2 Что изменится в 2020 году?

На предстоящем марафоне у лыжников не будет номерных значков, их заменят красивые жилетки. 12 марта организатор марафона — компания «Мария-Ра» — презентовала новую амуницию.

Подарки марафона &quot;Черемное-Барнаул&quot;
Подарки марафона «Черемное-Барнаул»
Анна Зайкова

Александр Ракшин,
соучредитель компании «Мария-Ра»:

Мы все время экономили, поначалу чуть ли не мелом писали номера. Теперь у нас есть памятные номерные жилетки для каждого участника.

3 Какие еще будут подарки?

Каждому, кто пройдет всю дистанцию от села Черемное до барнаульской базы «Динамо» ждет подарочный набор, в нем будут чай, конфеты, большое полотенце, кружка, памятная медаль и фирменная шапочка от «Мария-Ра». Правда, в этом году она не желто-зеленая, а серая.

«Серый цвет нынче в моде», — пошутил Александр Ракшин.

Также каждый финиширующий получит сертификат от «Мария-Ра» на 5 тыс. рублей.

Подарки марафона &quot;Черемное-Барнаул&quot;
Подарки марафона «Черемное-Барнаул»
Анна Зайкова
Подарки марафона &quot;Черемное-Барнаул&quot;
Подарки марафона «Черемное-Барнаул»
Анна Зайкова
Подарки марафона &quot;Черемное-Барнаул&quot;
Подарки марафона «Черемное-Барнаул»
Анна Зайкова
4 Какой будет супер-приз?

В нынешнем году среди первых 200 финишировавших организаторы разыграют супер-приз. Пять счастливчиков получат путевки на горный марафон «Мария-Ра», который пройдет в марте.

Его участнику будут стартовать от базы Altay Village Resort и пойдут в горы 100 км. Все расходы по транспортировке, проживанию и питанию компания берет на себя.

Закрытие лыжного сезона. 17 февраля 2019 года
Закрытие лыжного сезона. 17 февраля 2019 года
предоставлено компанией «Мария-Ра»
5 Сколько человек будут участвовать в марафоне?

Регистрация участников закончилась вечером 12 марта. По подсчетам организаторов, в этом году стартовать на 50 км будут более 1,3 тыс лыжников, это как минимум на 200 человек больше, чем в прошлом году.

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