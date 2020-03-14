Зачем известный физкультурник Александр Ракшин решил «чипировать» марафонцев

С 2021 года жилетки с чипами будут использоваться для фиксации времени прохождения лыжниками дистанции. Каждый из тех, кто проедет 50 км, сможет на финише увидеть свой результат. Такого на «Трассе здоровья» еще не было.
На предстоящем марафоне у лыжников не будет номерных значков, их заменят красивые жилетки. 12 марта организатор марафона — компания «Мария-Ра» — презентовала новую амуницию.
Александр Ракшин,
соучредитель компании «Мария-Ра»:
Мы все время экономили, поначалу чуть ли не мелом писали номера. Теперь у нас есть памятные номерные жилетки для каждого участника.
Каждому, кто пройдет всю дистанцию от села Черемное до барнаульской базы «Динамо» ждет подарочный набор, в нем будут чай, конфеты, большое полотенце, кружка, памятная медаль и фирменная шапочка от «Мария-Ра». Правда, в этом году она не желто-зеленая, а серая.
«Серый цвет нынче в моде», — пошутил Александр Ракшин.
Также каждый финиширующий получит сертификат от «Мария-Ра» на 5 тыс. рублей.
В нынешнем году среди первых 200 финишировавших организаторы разыграют супер-приз. Пять счастливчиков получат путевки на горный марафон «Мария-Ра», который пройдет в марте.
Его участнику будут стартовать от базы Altay Village Resort и пойдут в горы 100 км. Все расходы по транспортировке, проживанию и питанию компания берет на себя.
Регистрация участников закончилась вечером 12 марта. По подсчетам организаторов, в этом году стартовать на 50 км будут более 1,3 тыс лыжников, это как минимум на 200 человек больше, чем в прошлом году.