Зачем известный физкультурник Александр Ракшин решил «чипировать» марафонцев

3 Какие еще будут подарки?

Каждому, кто пройдет всю дистанцию от села Черемное до барнаульской базы «Динамо» ждет подарочный набор, в нем будут чай, конфеты, большое полотенце, кружка, памятная медаль и фирменная шапочка от «Мария-Ра». Правда, в этом году она не желто-зеленая, а серая.

«Серый цвет нынче в моде», — пошутил Александр Ракшин.

Также каждый финиширующий получит сертификат от «Мария-Ра» на 5 тыс. рублей.