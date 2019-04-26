Зачем на Алтае хотят построить федеральный центр подготовки спортсменов и что этому может помешать

В середине мая в Белокурихе начнут подготовку к предстоящему сезону биатлонисты, входящие в юниорскую и основную команды страны. Сборы в городе-курорте продлятся у них две недели. Есть вероятность, что в скором времени стреляющие лыжники будут приезжать сюда как минимум три раза в год. Дело в том, что на «Белокурихе-2» хотят открыть полноценный центр подготовки спортсменов. По оценке специалистов, аналогов местным условиям в России нет. Остается только убедить в этом федеральный минспорт.

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Зачем на Алтай прилетают биатлонисты

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), юниоры будут заниматься в Белокурихе с 12 по 25 мая, члены основной и резервной сборных присоединятся к ним 14 мая. Их прибывание на Алтае также продлится две недели.

Всего ожидается приезд порядка 80 спортсменов. Такого многочисленного «десанта» биатлонистов в Белокурихе еще не было, сообщили в краевом министерстве спорта.

Как и в предыдущие годы сборы в городе-курорте для биатлонистов будут носить восстановительный характер. Это значит, что в первой половине дня у них будут проводиться тренировки по общефизической подготовке — езда на велосипедах и лыжах-роллерах, бег по горной местности, после обеда — медицинские процедуры.

Реабилитацией профессиональных спортсменов в Белокурихе занимаются квалифицированные врачи, уже «набившие» на этом руку.

Чемпионат России по летнему биатлону среди ветеранов. Фото предоставлено рекламодателем

На сегодняшний день принять биатлонистов в городе могут две крупные базы — санатории «Курорта Белокуриха» и «Россия». Где в итоге они остановятся и будут заниматься, пока точно не известно.

По информации altapress.ru, бронь СБР оформлял как раз в «России». Видимо для того, чтобы решить все организационные вопросы, в начале мая на Алтай прилетит президент союза Владимир Драчев.

Когда биатлонисты впервые приехали в Белокуриху

Осваивать Белокуриху российские биатлонисты начали больше 20 лет назад. Первым в постсоветский период на Алтай их привез известный тренер Валерий Польховский, долгие годы возглавлявший женскую сборную страны.

Олимпийская чемпионка Нагано Галина Куклева впервые побывала на Алтае в 1997 году. Altapress.ru она рассказала, что ощущения от этих сборов были потрясающие.

«Я прекрасно понимала, что мы находимся далеко от морского побережья. Но у меня почему-то было ощущение, что я на море. Весной была прекрасная погода, солнечно. Вокруг столько отдыхающих. Правда, было классно», — вспоминает Галина.

Сейчас на подобные восстановительные сборы она смотрит уже с профессиональной точки зрения. Олимпийская чемпионка 1998 года тренирует спортсменов в Тюмени, здесь же преподает на кафедре лыжного спорта Института физической культуры ТГУ.

Галина Куклева,

биатлонистка , олимпийская чемпионка:

Восстановительные сборы крайне важны. Сезон у биатлонистов длится по 4−5 месяцев, за это время у них может быть по 1−2 гонки в неделю. График очень плотный. По конец организм уже не выдерживает, поэтому его и надо поддержать. Если правильно проводить первые восстановительные сборы, запаса прочности спортсмену хватит на весь предстоящий сезон.

Что для спортсменов делает «Россия»

Тренер Валерий Польховский вспоминает, что в первые годы в Белокурихе для биатлонистов почти ничего не было, только бегали по горам. Затем инфраструктуру под них начал создавать Федор Елфимов, директор санатория «Россия».

«Он у меня как-то поинтересовался, почему мы проводим в Белокурихе всего неделю. Я ему объяснил, что нам не хватает зала. Приезжаем через два года — зал уже есть. Потом Федор Егорович спрашивает, что еще нужно. Я говорю: „Стрельбище“. Получай. Теперь спортсмены там могут жить и тренироваться как минимум две недели», — рассказал Валерий Польховский.

В настоящий момент у санатория «Россия» для спортсменов есть все необходимое: помимо лыжероллерной трассы со стрельбищем и оружейной комнатой, имеется горнолыжная трасса на заимке «Лесная сказка», множество терренкуров (троп для пеших прогулок), закуплен инвентарь.

Санаторий «Россия». архив ЗАО «Санаторий «Россия»

Несколько лет назад «Россия» начала возводить спортивные залы, которых уже два — универсальный для игровых видов спорта и с рингом.

По словам Федора Елфимова, на базе его санатория регулярно проводят восстановление и тренируются известные российские спортсмены. Сюда приезжает легкоатлет Сергей Шубенков, сноубордист Андрей Соболев, были боксеры Алексей Поветкин и Денис Лебедев.

В мае свои сборы в «России» проведет сборная по биатлону из Казахстана.

Какие планы у «Курорта Белокуриха»

Надо сказать, что «Курорт Белокуриха» тоже не отстает. В начале 2018 года на территории Белокурихи-2 компания запустила новую лыжно-биатлонную трассу на высоте 800 метров над уровнем море.

Валерий Польховский уверяет: средняя мягкая высота прекрасно подходит для тренировки профессиональных спортсменов и получения оптимального функционального состояния. «Других подобных баз в России нет», — рассказывает тренер.

Белокуриха-2. Лыжно-биатлонный комплекс. Пресс-служба «Курорта Белокуриха»

Чтобы использовать эти возможности по максимуму краевые власти рассматривают варианты открытия в Белокурихе-2 федерального центра подготовки, который бы включил в себя уже имеющуюся инфраструктуру, а также новую лыжероллерную трассу, имитационные круги (тропы для бега с крутым рельефом), сервисные комнаты, тренажерный и игровой залы, бассейн и гостиницу.

По словам российского тренера Николая Князева, не стоит забывать и про Семинский перевал, находящийся всего в 150 километрах от Белокурихи и располагающийся на высоте 1700 метрах над уровнем моря.

В советские годы здесь активно тренировались известные биатлонисты, ковавшие олимпийские победы страны. В их числе был и прославленный спортсмен Сергей Чепиков.

«Сейчас здесь было бы идеально разместить еще одну базу для спортсменов и сделать отделением федерального центра подготовки спортсменов. Чередование высот Белокурихи-2 и Семинского перевала очень полезно, — рассказал Николай Князев.

Алексей Перфильев, министр спорта края, уверяет: проект федерального центра уже получил поддержку Российского союза биатлонистов, готового направлять своих спортсменов на Алтай три раза в год по 20 дней.

Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года. Антон Федотов ( altairegion22.ru)

Теперь дело за лыжниками. Пока Елена Вяльбе, руководитель Федерации лыжных гонок России, относится к проекту в Белокурихе прохладно.

Чтобы у трехкратной олимпийской чемпионки появилась возможность оценить его воочию и развеять свои сомнения, ее официально пригласили на Алтай. Визит прославленной Вяльбе в Белокуриху ждут нынешним летом.

К этому моменту краевые власти намерены заручиться поддержкой и других всероссийских федераций, что крайне важно для обоснования проекта на уровне минспорта страны.

Чемпионат России по летнему биатлону среди ветеранов. Фото предоставлено рекламодателем

Развивать центр спортивной подготовки планируется за счет федеральных средств. По предварительным подсчетам, стоимость работ может составить минимум 1,2 млрд рублей.