Зачем на Алтай приедет знаменитая команда KAMAZ-MASTER, и на какие дороги в этот день лучше не выходить

В начале июля Алтайский край впервые будет принимать участников международного ралли «Шелковый путь». Около 100 крутых экипажей — от мотоциклов до навороченных грузовиков — за один день пронесутся по территории региона, прочувствовав, что такое наше бездорожье. Увидеть их вблизи можно будет в отдельных точках, а вот выходить на саму дистанцию запрещено. «Танки», которые грязи не боятся, будут двигаться с огромной скоростью. О том, как Алтай стал частью «Шелкового пути», сколько это стоит и где можно на все посмотреть, читайте в разборе altapress.ru.

Что собой представляет «Шелковый путь»

«Шелковый путь» среди многочисленных соревнований по ралли-рейдом по престижности находится на втором месте, уступая пальму первенства лишь «Дакару», который до недавнего времени именовался как «Париж — Дакар».

Кстати, в отличие от своего ближневосточного оппонента «Шелковый путь» является трансконтинентальной гонкой — то есть проходит по территории нескольких стран — России и Монголии. «Дакар» последние годы захватывает только Саудовскую Аравию.

В нынешнем году «Шелковый Путь» растянется аж на 5,2 тыс. км. Старт ралли будет дан 1 июля в Омске с официальной церемонией открытия и должной помпезностью. Чтобы хорошо принять все экипажи, часть города перекроют на целую неделю.

Следующим сибирским городом, куда заедут спортсмены, станет Новосибирск. Тут они переночуют и ранним утром 3 июля, как обычные автолюбители, по федеральной трассе двинутся в сторону Алтайского края, соблюдая, к слову, все ПДД. А дальше мы их встречаем хлебом-солью.

Где стартуют гонщики

Протяженность алтайского спецучастка составит 132 км. Начинается он в маленьком и тихом селе Рассказиха Первомайского района. Ориентировочное время прибытия — 10.00. Старт на гонку будет не массовым, а по одному экипажу, начиная с самых малогабаритных мотоциклов и заканчивая громоздкими грузовиками. Разница во времени старта у них 1−2 минуты. До 13.00 все участники должны уйти в путь.

А дальше по полям, лесам и буеракам участники ралли должны будут проехать мимо таких населенных пунктов как Малая Речка, Нижняя Петровка, Быстрянка, через поселки Многоозерный и Боровлянка. Финиш экипажей будет в селе Акутиха Быстроистокского района.

На протяжении всего этапа расположены 70 контрольных пунктов, где будут находиться судьи и специалисты, отвечающие за безопасностью. У организаторов задача первостепенной важности — очистить местность от зевак, зазевавшихся охотников и рыбаков. Принципиально важно, чтобы на трассе во время движения спортсменов никто не оказался — скорость движения грузовиков может достигать 150 км в час. И это не игрушки!

Следующим российским регионом, который преодолеют спортсмены, станет Горный Алтай, с его безлюдными и сложно проходимыми каменистыми уголками. А дальше уже Монголия — страна разнообразной ландшафтной фактуры, как утверждают бывалые, созданная богом специально для ралли.

Как выбирались участки на Алтае

Алтайский край для ралли, мягко говоря, не привычен. Обычно такого рода соревнования проходят на грунтовых дорогах и на больших скоростях. При этом маршрут не должен быть абсолютно ровным, иначе это катастрофа. У нас спортсмены увидят лес, бездорожье и колею.

Организаторы решили: чем разнообразнее участки — тем интереснее будет сам автомарафон.

Александр Чернюк, отвечающий за алтайский этап «Шелкового пути», объясняет: изначально участок выбирается по спутнику и военным картам. Дальше — разведка на местности. И это дело не одного дня. Трассу по территории края начали прокладывать еще в августе 2020 года.

«Осенью прошлого года этап полностью прокатали и посмотрели до границы с Монголией. По самой трассе в Алтайском крае не было никаких вопросов», — рассказал Чернюк.

Итог всей подготовки — маршрутные книги, которые получат участники ралли перед стартом в Рассказихе. Это описание на бумажном носителе основных перекрестков, развилок, мостов, опасных участков и всего остального, что может встретиться на пути. Других источников информации у спортсменов не будет.

Гаджетами — телефонами, навигаторами — им полностью запрещено пользоваться. В помощь — только маршрутные книги.

Откуда приедут спортсмены

В этом году участниками ралли «Шелковый путь» станут команды из 40 стран мира. Ожидалось, конечно, больше, но из-за закрытых границ не смогут приехать некоторые спортсмены. Естественно, фаворитом является легендарная команда KAMAZ MASTER, которая выставляет сразу семь экипажей, два из которых — капотного варианта.

Все топовые гонщики, покорявшие в том числе и «Дакар», приедут на Алтай.

Кстати, ралли — дело не только мужчин. По словам Александра Чернюка, среди участников, в том числе и в классе мотоциклов, будут девушки.

Сколько стоит гонка

Ралли «Шелковый путь» — это история больше чем на миллиард. Большую часть этих денег дают спонсоры, среди которых есть, например, Газпром. Финансовое участие Алтайского края в организации своего этапа оказалось минимальным — всего 5,5 млн рублей.

Региону не пришлось тратиться на помпезные открытия, как Омской области и на создание бивуака — лагеря для ремонта машин и отдыха участников. Но радушный прием и непроходимый маршрут мы им точно обеспечим.

Что предусмотрено для зрителей

Приехать на ралли «Шелковый путь» не просто можно, но и нужно, говорят организаторы. Для зрителей будут созданы три отдельные зоны, где можно безопасно понаблюдать за всем действом. Одна на старте в Рассказихе, вторая — по пути следования в селе Боровлянка, третья — на финише, в Акутихе.

Скачать маршрут для навигатора ко всем трем точкам можно на сайте «Шелкового пути».

Александр Чернюк объясняет: каждая из этих зон особенная. Рядом с Боровлянкой, например, будет самое зрелищное место: здесь экипажи пронесутся на всей скорости. В Акутихе свой смак: сюда «танки» прибудут запыленные и потрепанные гонкой. «Страдание машин — это отдельный цимус», — говорит Чернюк.

А что будет дальше

О возможном участии Алтайского края в «Шелковом пути» 2022 года в региональном штабе говорят очень осторожно — надо достойно провести нынешний этап. При этом Александр Чернюк отмечает: главные организаторы ралли уже преспрашивались, а какие еще маршруты можно еще проложить, чтобы не повторятся.

Так что не исключено, что алтайское бездорожье может вновь стать шелковым в ближайшие годы.