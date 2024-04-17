Зачем на Алтай слетятся азиатские — и не только — драконы

На барнаульском гребном канале с 28 по 30 июня состоится «Алтайская регата. Фестиваль Драконов». К нам съедутся гребцы из разных стран и со всей России. Как все пройдет и почему это еще круче, чем кажется, altapress.ru рассказал чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне Александр Дьяченко.

Чем отличится гребля в этом году

Барнаул примет сильнейшие команды Юго-Восточной и Средней Азии, Белоруссии и России. До соревнований еще несколько месяцев, поэтому регистрация участников продолжается. Не исключено, что стран к июню будет больше.

Прошлогоднее мероприятие, «Алтайская регата: кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко», было соревнованием по гребле на байдарках и каноэ. Теперь же спортсмены будут соревноваться на лодках вида «дракон». Соревнования посвящают наступившему китайскому году дракона, который очень почитается в восточных странах.

Алтайская регата: Кубок ААА 2023. Дмитрий Лямзин

«В Юго-Восточной Азии, например, или Китае с этими лодками связана многовековая история. На «драконах» там состязаются очень давно, и их традиции гребли весьма глубокие, — рассказывает Александр Дьяченко. — Там есть лодки, в которые вмещаются сто человек, а не 10-20, как сейчас у нас. Внутренние соревнования в этих странах действительно захватывающие. Поэтому предстоит крутое зрелище — будет интересно посмотреть и на азиатские команды, и на наши, которые не уступают родоначальникам этого вида спорта».

Российские регионы также будут широко представлены. Традиционно сильными, отмечает Александр Дьяченко, являются команды Тверской, Самарской, Московской областей и южных регионов России. Их всех ждут на Фестивале.

Хлеба и зрелищ

Заезды лодок «драконов» состоятся на дистанциях 200, 500 и 2 000 м. Александр Дьяченко объясняет: прохождение каждой дистанции отличается энергией и подготовкой.

200 метров — это взрыв эмоций и испытание скоростью. 500 метров — это тактическая борьба соперников. 2 000 метров — это выносливость и проявление всех спортивных качеств, умение правильно выстроить тактику «сражения». Бой барабанов, синхронные движения веслами, скорость — от этого не может не захватывать дух. Да и сами лодки-драконы смотрятся феерично и красиво.

Предстоит не просто соревнование, но настоящий фестиваль длиной в несколько дней. Намечается насыщенная программа — не только спортивная, но и культурная. Участники привезут с собой что-то, с чем могут познакомить друг друга — традиции, предметы быта, сувениры. Также гостей и зрителей будут ждать хореографические номера, конкурсы, выступления приглашенных вокалистов и артистов оригинального жанра из стран — участниц соревнований.

Чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне Александр Дьяченко. Анна Зайкова Чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне Александр Дьяченко. Анна Зайкова

Организаторы уверены: для Барнаула проведение состязаний такого уровня — это новый шаг в развитии международной гребли, ведь Россия сегодня активно развивает отношения с азиатскими государствами.

Гребля на Алтае

В нашем крае проделан большой путь с 2014 года, когда все только начиналось. Практически с нуля построили гребной канал — такой, какого нет практически нигде в стране и на котором можно достойно принять команды из других стран.

В 2018 году у нас состоялся «Кубок чемпионов», в котором участвовали 48 сильнейших спортсменов из 24-х стран мира. Апогеем стал 2021 год, когда в Барнауле проходил II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ с участием 180 спортсменов из 57 стран. Статус соревнования был достаточно высокий. А в прошлом году в регате участвовали более 300 гребцов из восьми стран — посмотрите, как красиво это было.

Алтайская регата: Кубок ААА 2023. Дмитрий Лямзин

«Мало таких соревнований, где можно собрать более 10 стран-участниц, — отметил Александр Дьяченко. — И это редкость, когда приезжают китайские команды. Китай даже не всегда бывает представлен на чемпионатах мира — свои, внутренние соревнования там важнее».

Гребля на лодках «Дракон» в Алтайском крае развивается, уже создали ассоциацию «Студенческая лига по гребле на лодках "Дракон" и сапбордах Алтайского края». Федерация гребли на байдарках и каноэ Алтайского края прилагает все усилия для популяризации как этого вида спорта, так и активного образа жизни среди молодежи.

Алтайская регата: Кубок ААА 2023. Дмитрий Лямзин

Александр Дьяченко сейчас также занимается привлечением подростков к гребле, посещает школы. Чемпион рассказывает свою историю восхождения на Олимп и о том, что каждый имеет шанс попробовать себя в новом виде спорта.

Еще одно знаковое событие — финал XII летней Спартакиады учащихся России по гребле на байдарках и каноэ. Он пройдет тоже у нас 6-10 августа. Всероссийская Федерация гребли на байдарках и каноэ впервые выбрала Барнаул как площадку проведения. К нам приедут около 400 спортсменов из более чем 35 регионов страны.

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